Ponad 30 gwiazd wzięło udział w "Sylwestrze z Dwójką", który odbył się tuż przy katowickim Spodku. Widzowie mieli okazję podziwiać występy takich wykonawców jak m.in. Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Maryla Rodowicz, Kayah, Oskar Cyms, Kombii, Roksana Węgiel czy Viki Gabor. Szczególną uwagę przyciągnął występ Stinga, który wzbudził ogromny zachwyt publiczności. Choć show przyciągało wzrok widzów przed telewizorami, za kulisami również nie brakowało emocji. W sieci pojawiły się nagrania.

REKLAMA

Zobacz wideo Konkol z Łez zakaże wykonywania "Agnieszki" Wyszkoni i byłym kolegom z Łez. Ma plan

"Sylwester z Dwójką". Zabawa gwiazd nie kończyła się na scenie. Sieć obiegły nagrania zza kulis

Niedługo po zakończeniu wydarzenia w sieci pojawiły się nagrania z zakulisowej imprezy, które udostępnili m.in. Michał Szpak, Doda oraz fotograf Matt J-Scott. Jak wynika z ich relacji, gwiazdy "Sylwestra z Dwójką" świętowali Nowy Rok także w specjalnie przygotowanym miejscu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które znajduje się tuż obok Spodka. Znajdowały się tam także garderoby dla uczestników wydarzenia, co pozwalało na wygodne przygotowania i relaks między występami.

Nagrania pokazują, że sylwestrowa zabawa nie kończyła się na scenie - wykonawcy chętnie korzystali z okazji, by wspólnie cieszyć się Nowym Rokiem w mniej oficjalnej atmosferze. Doda ochoczo pląsała na parkiecie, choć ten wciąż świecił pustkami, zanim dotarła reszta gwiazd. "Kiedy w kontrakcie masz, że kończysz pracę przed północą, a reszta pracuje" - napisała piosenkarka na Instagramie. Michał Szpak z kolei podzielił się na InstaStories nagraniem, na którym jego ruchy sceniczne niczym nie ustępują tym, z którymi kojarzymy go podczas występów na żywo. Na after party pojawiła się także młodsza reprezentacja wokalistek. Doda zapozowała z Blanką i Kaeyrą. "Moje młodsze koleżanki" - podpisała zdjęcie Doda. Kadry, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Doda o wynagrodzeniu za występ na "Sylwestrze z Dwójką"

Podczas tegorocznego "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach na scenie pojawiła się Doda. W rozmowie z Plotkiem piosenkarka poruszyła temat wynagrodzenia za udział w imprezie. W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, kiedy musiała dopłacać do własnych występów, w tym roku TVP zapewniła jej solidny budżet. - Mamy bardzo duże wynagrodzenie i cieszę się, że jest takie, ponieważ mogę inwestować w rzeczy, w które wcześniej nie mogłam - wyznała Doda.