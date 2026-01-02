Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" udowodnili, że program połączył ich na dłużej. Sylwestrową noc spędzili razem w wyjątkowym miejscu Dworze Soplicowo. Wśród bawiących się byli m.in. Rafał Gajda, Sebastian Laskowski, Agata Matuszewska, Marcin Kobierecki oraz Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska. Jak się bawili?

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy 11. edycji programu świętowali razem w sylwestra. Tak wystroiła się Wiktoria

Choć głównym celem show jest znalezienie miłości, dla wielu uczestników program stał się także początkiem trwałych przyjaźni. Bohaterowie 11. edycji chętnie spotykają się także po zakończeniu emisji i dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Sylwester był kolejną okazją, by ponownie się zobaczyć i wspólnie celebrować koniec roku. Ostatni dzień 2025 roku spędzili tam Rafał Gajda z Radzanowa w powiecie białobrzeskim, Anna Cieślińska i Marcin Kobierecki - jedyna para z 11. edycji "Rolnika", której związek przetrwał - a także Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, Agata Matuszewska oraz Sebastian Laskowski.

Sylwestrowa noc była dla uczestników nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również do modowych eksperymentów. Największą uwagę przyciągała stylizacja Wiktorii Żmudy-Trzebiatowskiej. Uczestniczka zaprezentowała się w krótkiej, dopasowanej sukience w głębokim, bordowym odcieniu, która podkreśliła sylwestrowy charakter wydarzenia. Całość uzupełniły klasyczne czarne szpilki. Wiktoria postawiła również na naturalny, ale efektowny look - długie, falowane włosy i subtelny makijaż. Zdjęcia z sylwestrowej zabawy zobaczycie w naszej galerii:

"Rolnik szuka żony". Rafał Gajda rozstał się z Dominiką. Tak wygląda dziś jego codzienność

Po głośnym rozstaniu z Dominiką Leśnikowską Rafał Gajda na długi czas zniknął z mediów społecznościowych. Para, która w programie uchodziła za jedną z najbardziej zgodnych, zakończyła swój związek w czerwcu 2025 roku - tuż przed planowaną przeprowadzką Dominiki na gospodarstwo Rafała. 16 sierpnia rolnik opublikował nagranie, w którym opowiedział, jak wygląda jego obecne życie. Jak przyznał, ostatnie miesiące poświęcił przede wszystkim pracy na gospodarstwie, skupiając się na uprawie papryki.

Nie ukrywał przy tym, że był to dla niego wyjątkowo trudny czas - zarówno pod względem emocjonalnym, jak i zawodowym. "Jestem w połowie tegorocznego sezonu i mogę śmiało powiedzieć, że to jeden z najbardziej wymagających okresów w mojej przygodzie z papryką. Pogoda bywa kapryśna, choroby i szkodniki próbują osłabić rośliny, ale ja się nie poddaję. (...) Bo w papryce - tak jak w życiu - czasem trzeba przejść przez burzę, żeby później cieszyć się słońcem" - napisał Rafał, nawiązując do zmian, jakie zaszły w jego życiu prywatnym.