2025 rok nie był łatwy dla Anity Szydłowskiej-Szymaniak i Adriana Szymaniaka, którzy zasłynęli w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna zachorował na glejaka IV stopnia. Adrian przechodzi przez kolejne etapy leczenia. Mimo trudnych momentów nie traci pogody ducha. W grudniu uczestnicy telewizyjnego formatu ponownie stanęli na ślubnym kobiercu, a 31 stycznia wyruszyli do Zakopanego.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian na imprezie sylwestrowej. Było pracowicie

Anita opublikowała na swoim instagramowym profilu noworoczny post. Żona Adriana zaprezentowała ich wspólne zdjęcia wykonane w luksusowym hotelu w Zakopanem. Anita nie mogła w pełni się zrelaksować, ponieważ pracowała nad sylwestrowym eventem w tym wyjątkowym miejscu. "Zawsze życzy się zdrowia, ale dopiero kiedy go zabraknie docenia się jego znaczenie. Tak więc - spełnienia marzeń i zdrowia dla Was i Waszych rodzin na nowy 2026 rok. Sylwestra spędziłam jak od wielu lat w pracy, tworząc tym razem tematyczny show w stylu 'Bridgertonów' (...) . Aby nie zostawiać męża i dzieci, zabrałam ich ze sobą" - napisała. W dalszej części postu wspomniała o leczeniu Adriana. "Niesamowicie jest rozpocząć ten rok w tym pięknym miejscu. Przed nami intensywny czas, powrót do Bydgoszczy, dalsze leczenie, półroczna chemia i terapia TT fields. Dziś jednak cieszymy się każdą wspólna chwilą z rodziną" - skwitowała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita zasypana komentarzami. "Jesteście cudowną rodziną"

Pod publikacją Anity pojawiło się sporo komentarzy od jej obserwatorów. Nie szczędzili komplementów. "Przepięknie jak zawsze. Dobrego roku", "Wszystkiego dobrego dla Was na 2026 rok! Dużo zdrówka i szczęścia!", "Pięknie wyglądacie! Macie wszystko, mając siebie. Także życzę tylko siły i zdrowia", "Kochani, wszystkiego, co najlepsze dla Was! Niech ten rok przyniesie jeszcze więcej wspólnych chwil!", "Jesteście cudowną rodziną. Wierzę, że wszystko będzie dobrze, że pokonacie to, co złe, bo jesteście w tym razem" - pisali internauci na profilu Anity.