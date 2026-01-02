2025 rok nie był łatwy dla Anity Szydłowskiej-Szymaniak i Adriana Szymaniaka, którzy zasłynęli w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna zachorował na glejaka IV stopnia. Adrian przechodzi przez kolejne etapy leczenia. Mimo trudnych momentów nie traci pogody ducha. W grudniu uczestnicy telewizyjnego formatu ponownie stanęli na ślubnym kobiercu, a 31 stycznia wyruszyli do Zakopanego.
Anita opublikowała na swoim instagramowym profilu noworoczny post. Żona Adriana zaprezentowała ich wspólne zdjęcia wykonane w luksusowym hotelu w Zakopanem. Anita nie mogła w pełni się zrelaksować, ponieważ pracowała nad sylwestrowym eventem w tym wyjątkowym miejscu. "Zawsze życzy się zdrowia, ale dopiero kiedy go zabraknie docenia się jego znaczenie. Tak więc - spełnienia marzeń i zdrowia dla Was i Waszych rodzin na nowy 2026 rok. Sylwestra spędziłam jak od wielu lat w pracy, tworząc tym razem tematyczny show w stylu 'Bridgertonów' (...) . Aby nie zostawiać męża i dzieci, zabrałam ich ze sobą" - napisała. W dalszej części postu wspomniała o leczeniu Adriana. "Niesamowicie jest rozpocząć ten rok w tym pięknym miejscu. Przed nami intensywny czas, powrót do Bydgoszczy, dalsze leczenie, półroczna chemia i terapia TT fields. Dziś jednak cieszymy się każdą wspólna chwilą z rodziną" - skwitowała.
Pod publikacją Anity pojawiło się sporo komentarzy od jej obserwatorów. Nie szczędzili komplementów. "Przepięknie jak zawsze. Dobrego roku", "Wszystkiego dobrego dla Was na 2026 rok! Dużo zdrówka i szczęścia!", "Pięknie wyglądacie! Macie wszystko, mając siebie. Także życzę tylko siły i zdrowia", "Kochani, wszystkiego, co najlepsze dla Was! Niech ten rok przyniesie jeszcze więcej wspólnych chwil!", "Jesteście cudowną rodziną. Wierzę, że wszystko będzie dobrze, że pokonacie to, co złe, bo jesteście w tym razem" - pisali internauci na profilu Anity.