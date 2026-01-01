Za nami sylwestrowe imprezy. Polsat postanowił, tak jak w zeszłym roku, zorganizować wydarzenie w Toruniu. Publiczność szalała do utworów wykonanych przez m.in. Skolima, Cleo, Thomasa Andersa czy Beaty Kozidrak. Nie zabrakło również Edyty Górniak, która choć była niewątpliwie jedną z największych gwiazd sylwestra, nie była chętna do udzielania wypowiedzi. Nie pojawiła się również na ściance. Tak miała zachowywać się za kulisami.

Zobacz wideo Edyta Górniak szczerze o trudach koncertowania. "Jestem w pułapce"

Edyta Górniak unikała mediów podczas sylwestra. Innych gwiazd również!

Edyta Górniak zaskoczyła doborem repertuaru. Podczas sylwestra Polsatu wykonała utwór "Can’t Get You Out of My Head" Kylie Minogue. Na dodatek zdecydowała się na dwie stylizacje - bazą była czarna sukienka, do której najpierw dobrała białą pelerynę i długie rękawiczki, a następnie zamieniła ją na różowe futro. Choć na scenie błyszczała, za kulisami sprawa miała wyglądać nieco inaczej. Górniak nie pozowała na ściance tak jak inne gwiazdy i nie chciała udzielać wypowiedzi mediom, choć wielu dziennikarzy na nią czekało. Jak informuje "Fakt", wokalistka unikała rzekomo również spotkania z innymi artystami. Miała poruszać się wyłącznie pomiędzy zajmowaną przez siebie garderobą a sceną.

Edyta Górniak swoim występem podzieliła widzów

Nagranie z występu Górniak na sylwestrze Polsatu szybko stało się popularne. Widzowie komentowali sceniczne popisy piosenkarki. Wielu było zachwyconych zarówno jej wokalem, jak i sceniczną charyzmą. "Edyta jak zawsze wspaniała - klasa!", "Głos jest złoty, śpiewa całym sercem" czy "Szacunek za wykonanie na żywo, wygląd wow" - pisali internauci. Część podkreślała też, że była jedną z nielicznych osób, które zdecydowały się zaśpiewać bez playbacku. Niektórzy byli jednak rozczarowani występem Górniak. Krytyczne komentarze dotyczyły głównie wyboru repertuaru oraz aranżacji. Pojawiały się komentarze, w których jasno sugerowano, że wokalistka ma w swoim dorobku znacznie ciekawsze utwory, a sięgnięcie po piosenkę Kylie Minogue uznano za nietrafiony wybór. "Ma piękne własne piosenki, po co wybierać taki numer?" - pytali niektórzy. Inni narzekali na podkład muzyczny, twierdząc, że był on zwyczajnie słaby lub niedopracowany.

