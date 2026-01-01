Elżbieta Jaworowicz doczekała się statusu legendy telewizji. Prezenterka od ponad czterech dekad jest gospodynią "Sprawy dla reportera". Do historii przeszła także pozycja, w której dziennikarka siedzi podczas nagrań programu. Doskonale eksponuje ona bowiem nogi prowadzącej. Ostatnio Jaworowicz gościła w studiu Maję Sablewską. Panie odtworzyły razem ikoniczną pozycję prezenterki.

Zobacz wideo Maja Rutkowski na planie "Sprawy dla reportera"

Maja Sablewska wystąpiła w "Sprawie dla reportera". Internauci rzucili się do komentowania

Maja Sablewska zdradziła, że będzie gościnią noworocznego odcinka "Sprawy dla reportera". Stylistka zamieściła w sieci nagranie, na którym widzimy, jak Elżbieta Jaworowicz udziela jej szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu siadania. "Iconic moment?! We did it! [pol. Ikoniczny moment. Zrobiłyśmy to]. To spotkanie w Nowym Roku 2026 to spełnienie moich marzeń. Pani Elżbieta Jaworowicz zaprosiła mnie do swojego programu 'Sprawa dla reportera'" - napisała na Instagramie.

Nagranie przypadło do gustu internautom. "Przepięknie. Umieć tak siedzieć jak pani Jaworowicz to wyższa szkoła jazdy", "Mój ulubiony siad", "Uwielbiam", "Już myślałam, że nikt tego nigdy nie jest w stanie odtworzyć", "Wybitne", "Prawdziwa ikona" - pisali w komentarzach.

Maja Sablewska zdradziła sekret sylwetki. Ten produkt spożywa niemal codziennie

Jakiś czas temu Maja Sablewska zdradziła, co robi, aby utrzymać zgrabną sylwetkę. Oprócz regularnych treningów kluczową rolę w jej rutynie odgrywa także dieta. Okazuje się, że jeden produkt stylistka spożywa niemal każdego dnia. Jest to kasza jaglana. - Dziś jem ją prawie codziennie, w różnych odsłonach. Robię z niej koktajl, np. z mlekiem sojowym i bananem. Czasem dodaję szpinak czy spirulinę, aby było zielono. To świetne śniadanie - wyjawiła w TVN Style.