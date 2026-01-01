Majdan na sylwestrowym balu z tłumem gwiazd. Rozenek paradowała w sukni ślubnej

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zdecydowali się powitać Nowy Rok w malowniczym Zakopanem. Sylwestrową noc spędzili w wyjątkowej atmosferze, biorąc udział w eleganckim, celebryckim balu. Szczegóły pokazali w mediach społecznościowych. Jak można było zobaczyć w sieci, para zadbała o dopracowane stylizacje, które przyciągnęły uwagę internautów i zebrały wiele pochlebnych komentarzy. Strój celebrytki zszokował wszystkich.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan świętowali razem Nowy Rok. Ich stylizacje przyciągały spojrzenia

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan byli na Sylwestrze w stolicy polskich Tatr. Ze zdjęć wynika, że wraz z nimi bawili się między innymi znane panie: Magdalena Pieczonka, Paulina Krupińska, Małgorzata Bachleda-Curuś, a także sportowcy: Jacek Góralski i Kamil Grosicki. W sieci nie brakowało eleganckich fotografii. Strój Majdanów zdecydowanie przyciągnął uwagę fanów. Radosław postanowił zaprezentować się w klasycznym garniturze. Jego ukochana postawiła na białą suknię, która przypominała suknię ślubną. Internauci byli zachwyceni. "Olśniewająca kreacja, wyglądacie pięknie", "Klasa sama w sobie nie wymaga komentarza", "Małgosia wygląda obłędnie", "Jak zwykle niezwykle eleganccy" - czytamy w komentarzach. Co sądzicie?

Małgorzata Rozenek-Majdan ma jakieś postanowienia noworoczne? Wszystko jasne

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że ma za sobą naprawdę intensywny rok. W 2025 roku podjęła wiele ciekawych projektów i współprac. Przyszły wcale nie zapowiada się gorzej. Zapytana o postanowienia noworoczne odpowiedziała. Okazało się, że w ogóle ich nie robi. - W ogóle nie robię postanowień noworocznych. Uważam, że to jest szkodliwa tradycja, nakładanie na siebie dodatkowej presji, w ogóle niepotrzebnej. Życie jest i tak wymagające. Nie lubiłam postanowień noworocznych, bo absolutnie jestem przekonana, że jeżeli chcesz coś zrobić, to zacznij dzisiaj, jutro. Nie odkładaj tego na za tydzień, nie odkładaj tego na styczeń. Po prostu działaj - zdradziła Plejadzie. Zgadzacie się z jej postawą?