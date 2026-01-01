Kwiatkowski zalał się łzami na "Sylwestrze z Dwójką". Wiadomo, co się stało

Za nami uwielbiany przez widzów "Sylwester z Dwójką". Na scenie katowickiego Spodka pojawiło się mnóstwo znanych muzyków. Odliczanie do Nowego Roku umilały gwiazdy, takie jak Maryla Rodowicz, Doda czy Justyna Steczkowska. Wydarzenie Telewizji Polskiej to jednak nie tylko muzyka. W trakcie Sylwestra doszło do wzruszających momentów. Jeden z nich dotyczył Dawida Kwiatkowskiego. Wokalista nie powstrzymał łez.
Dawida Kwiatkowskiego nie mogło zabraknąć na "Sylwestrze z Dwójką". Zaśpiewał dla fanów i wykonał między innymi swój ostatni głośny utwór "Pali się niebo". Dla wokalisty 1 stycznia to nie tylko Nowy Rok. Piosenkarz świętuje wtedy urodziny. Przyszedł na świat 1 stycznia 1996 roku, więc Kwiatkowski właśnie skończył 30 lat. Z tej okazji czekała na niego niespodzianka. Tuż po jego występie na scenie rozbrzmiało gromkie "Sto lat". Prowadzący wydarzenie i inny muzycy pojawili się wraz z tortem. Fani nie posiadali się z radości. Dawid Kwiatkowski dostał również wyjątkowy list od swoich słuchaczy. Jubilat mógł liczyć na mnóstwo ciepłych słów. W pewnym momencie padł na kolana z wdzięczności. Zalał się również łzami. Nie da się ukryć, że niespodzianka urodzinowa się udała!
Na scenie "Sylwestra z Dwójką" pojawiła się Roksana Węgiel. Wykonała utwór "Błękit" i zaprezentowała się na scenie w jasnoniebieskiej kreacji. Do tytułu piosenki nawiązywał też makijaż wokalistki. Roxie podkreśliła swoje brązowe tęczówki turkusowymi cieniami. - Szczęśliwego nowego roku! - mówiła ze sceny. Widzowie zachwycali się jej wystrzałową kreacją. Niektórzy się rozczarowali. Zawiódł ich fakt, że Węgiel zaśpiewała tylko jeden utwór. "Roksana śpiewa tylko jeden utwór w sylwestra?", "Chcemy więcej!" - narzekali. ZOBACZ TEŻ: Sting zamiast "Despacito" z playbacku. "Sylwester z Dwójką" to sylwester spełnionych marzeń? To widziałem na próbach