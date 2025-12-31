Tegoroczny "Sylwester z Dwójką" przyciągnął całą plejadę gwiazd. Na scenie możemy podziwiać Dodę, Ich Troje, Cleo, Roxie, Kayah, Justynę Steczkowską czy Marylę Rodowicz. Ta ostatnio zaskoczyła widzów. Na scenie pojawiła się w nietypowym towarzystwie.
Na katowickiej scenie Maryla Rodowicz zaśpiewała jeden ze swoich największych hitów "Wsiąść do pociągu". Artystka siedziała na pokrytej kwiatami huśtawce w sukni ze złotym gorsetem i tiulowym czerwonym dołem. Największe wrażenie na widzach zrobiło jednak towarzystwo. Maryla Rodowicz wystąpiła bowiem na scenie u boku dwóch mężczyzn... bez koszulek.
Widzowie docenili jej występ. W social mediach wyrazili swój zachwyt. "Nasza polska Lady Gaga", "Piękna kreacja pani Marylko i występ mega", "Cudowna jak zawsze", "Piękny look i ten wiatr we włosach!" - pisali.
Maryla Rodowicz w ostatnim czasie chętnie nawiązywała współpracę z wieloma artystami. Nagrała nowe wersje swoich przebojów z m.in. Krzysztofem Zalewskim, Ralphem Kamińskim i Lanberry. Gdy pojawiła się w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego nie mogło więc nie paść pytanie o Dodę. - Marylka, twoja cała twórczość, cała historia to jest przekraczanie norm i granic w sztuce, w prowokacjach scenicznych, w muzyce. To jest twoje DNA. Dlaczego nie zaprosiłaś artystki, która dziś idzie, oczywiście na innym levelu - nie ma to nic wspólnego z jakością - twoją ścieżką, czyli inaczej, dlaczego nie zaprosiłaś Dody? - zwrócił się Wojewódzki do rozmówczyni. - Chociaż ona mówi, że zaprosiłam i odmówiła mi - dodała od razu Maryla Rodowicz, a następnie wyjaśniła, jak ta sytuacja miała wyglądać. - To jaka jest prawda? - zapytał Wojewódzki. - Nie zaprosiłam jej - wyznała artystka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.