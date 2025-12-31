Tegoroczny "Sylwester z Dwójką" przyciągnął całą plejadę gwiazd. Na scenie możemy podziwiać Dodę, Ich Troje, Cleo, Roxie, Kayah, Justynę Steczkowską czy Marylę Rodowicz. Ta ostatnio zaskoczyła widzów. Na scenie pojawiła się w nietypowym towarzystwie.

Maryla Rodowicz nie była sama na scenie. Zaskoczyła na sylwestrze

Na katowickiej scenie Maryla Rodowicz zaśpiewała jeden ze swoich największych hitów "Wsiąść do pociągu". Artystka siedziała na pokrytej kwiatami huśtawce w sukni ze złotym gorsetem i tiulowym czerwonym dołem. Największe wrażenie na widzach zrobiło jednak towarzystwo. Maryla Rodowicz wystąpiła bowiem na scenie u boku dwóch mężczyzn... bez koszulek.

Widzowie docenili jej występ. W social mediach wyrazili swój zachwyt. "Nasza polska Lady Gaga", "Piękna kreacja pani Marylko i występ mega", "Cudowna jak zawsze", "Piękny look i ten wiatr we włosach!" - pisali.

Maryla Rodowicz o współpracy z Dodą. Dlaczego nie zaprosiła jej na płytę?

Maryla Rodowicz w ostatnim czasie chętnie nawiązywała współpracę z wieloma artystami. Nagrała nowe wersje swoich przebojów z m.in. Krzysztofem Zalewskim, Ralphem Kamińskim i Lanberry. Gdy pojawiła się w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego nie mogło więc nie paść pytanie o Dodę. - Marylka, twoja cała twórczość, cała historia to jest przekraczanie norm i granic w sztuce, w prowokacjach scenicznych, w muzyce. To jest twoje DNA. Dlaczego nie zaprosiłaś artystki, która dziś idzie, oczywiście na innym levelu - nie ma to nic wspólnego z jakością - twoją ścieżką, czyli inaczej, dlaczego nie zaprosiłaś Dody? - zwrócił się Wojewódzki do rozmówczyni. - Chociaż ona mówi, że zaprosiłam i odmówiła mi - dodała od razu Maryla Rodowicz, a następnie wyjaśniła, jak ta sytuacja miała wyglądać. - To jaka jest prawda? - zapytał Wojewódzki. - Nie zaprosiłam jej - wyznała artystka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

