Trwa "Sylwester z Dwójką", który przyciągnął tłum gwiazd. Na scenie można było już podziwiać m.in. Dodę, Ich Troje, zespół Modelki, Marylę Rodowicz czy Stachursky'ego. Przed występami gwiazdy chętnie pozowały do zdjęć na czerwonym dywanie. Uwagę zwracała Cleo w koronie i Doda w dwóch stylizacjach. Kto wyglądał najlepiej?

Doda w dwóch stylizacjach na "Sylwestrze z Dwójką". Kto zaskoczył?

Nie da się ukryć, że Cleo wiedziała, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę. Artystka ostatnio rzadko bywa na salonach, ale dla "Sylwestra z Dwójką" zrobiła wyjątek. Na ściance zaprezentowała się w stroju kojarzącym się z Diaboliną z disneyowskiego filmu "Czarownica". Zamiast rogów miała jednak czarno-czerwoną koronę. Jej kreacja była przerysowana i teatralna - miała mocno podkreślone ramiona oraz biodra. Artystka nie zapomniała o dodatkach, które dopełniały stylizację. Korona to jedno, ale uwagę zwracały też rękawiczki imitujące szpony, a także czerwone kozaki.

Tymczasem dla Dody jedna stylizacja to za mało. Artystka zaprezentowała się w dwóch. Miała na sobie różowy kombinezon z wycięciami, do którego dobrała futrzaną kamizelkę we wzór tygrysa z wielkim kołnierzem. Potem pokazała się w obcisłym metalicznym kostium, który tworzył całość z przezroczystym długim rękawem i legginsami wyszytymi cekinami. Look uzupełniła długimi błyszczącymi kozakami.

Nie tylko Doda i Cleo zrobiły wrażenie. Spójrzcie na Kubę Badacha i Piotra Kupichę

Trzeba przyznać, że podczas tegorocznego sylwestra i panowie zaszaleli ze stylizacjami. Wystarczy tylko spojrzeć na wyszywaną kwiatami marynarkę Piotra Kupichy. Z kolei Michał Wiśniewski postawił na długi welurowy, niebieski płaszcz z białym kołnierzem i mankietami. Kuba Badach też wybrał welur, ale w modnym bordowym kolorze. Kto wyglądał najlepiej podczas "Sylwestra z Dwójką"? Koniecznie dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.