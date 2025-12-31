W środę, 31 grudnia, trwają konkurencyjne imprezy sylwestrowe organizowane przez stacje telewizyjne - między innymi Polsat i TVP2. Stacja Polsat zgromadziła tłumy ludzi i gwiazdy w Toruniu na swojej "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Tuż przed występami artyści chętnie pozowali na czerwonym dywanie. Wśród nich można było zobaczyć Beatę Kozidrak czy Zenona Martyniuka. Nie brakowało też gwiazd stacji - Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut. Kto zachwycił?

Zobacz wideo Sarsa zatęskniła za dużymi scenami. Odsłania kulisy sylwestrowego występu

Paulina Sykut z nową fryzurą na "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Beata Kozidrak w różu

Obok Beaty Kozidrak nie sposób było przejść obojętnie. Artystka zaprezentowała się na czerwonym dywanie w różowym total looku, który zmiksowała z czarnymi akcentami. Miała na sobie różową marynarkę i dobrane do tego różowe spodnie-dzwony. Stylizacja została uzupełniona różowo-czarnymi paskami, które zostały ze sobą spięte na marynarce i luźno puszczone na spodnie. Stylizację uzupełniła czarną bluzką i czarnymi przezroczystymi rękawiczkami. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się nowocześnie i oryginalnie.

Tymczasem Paulina Sykut pozowała w długiej, srebrnej sukni wyszytej błyszczącymi cekinami. Jej kreacja miała głęboki dekolt i mocno podkreślone ramiona. Nie da się ukryć, że była to idealna sylwestrowa kreacja. Uwagę zwracała jednak fryzura Pauliny Sykut. Prezenterka pokazała się bowiem z... grzywką. Podoba się wam w takim wydaniu?

Beata Kozidrak zaskoczyła żądaniami. Tego oczekiwała od Polsatu

Trzeba przyznać, że na występ Beaty Kozidrak czekają wszyscy, dlatego artystka starannie przygotowywała się do tego momentu. "Fakt" dowiedział się, że producenci Polsatu dołożyli wszelkich starań, aby za kulisami gwiazdami miała zapewnione idealne warunki. Beata Kozidrak nie oczekiwała jednak luksusów, ale miała kilka wymagań. Kozidrak poprosiła o garderobę zamykaną na klucz z dostępem do węzła sanitarnego oraz o trzy dodatkowe pomieszczenia dla zespołu Bajm. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.