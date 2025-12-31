Dziennikarka trafiła na SOR. Tak skończyły się jej popisy taneczne w Republice

30 grudnia Monika Borkowska, dziennikarka stacji Republika, doznała kontuzji podczas tańca z kolegami z pracy w studio. Po zdarzeniu trafiła na oddział ratunkowy, co opisała na swoim profilu na portalu X. Mogła liczyć na wsparcie internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora zdradza kulisy zwolnienia z TVP. "Chyba nas zwolnia?, bo s?cia?gne?li nasze zdje?cia za s?cian"

Monika Borkowska z TV Republika trafiła na SOR po kontuzji w studiu. Co z jej udziałem w "Wystrzałowym Sylwestrze"?

Wszystko zaczęło się od tańca w rytm disco polo z Michałem Jelonkiem, innym pracownikiem TV Republika. Później dołączył do nich Wojciech Mucha. Jak poinformował serwis Blask Online, Monika Borkowska źle stanęła i poczuła ostry ból, choć mimo kontuzji dokończyła program. Dopiero po zakończeniu pracy poinformowała swoich obserwatorów na portalu X, że udała się na SOR. "Dotrę jutro na 'Wystrzałowego Sylwestra' czy nie dotrę? Oto jest pytanie. Czwarta godzina na SOR i nic" - napisała w sieci we wtorek wieczorem. Nie kryła tym samym obaw o udział w sylwestrowej zabawie stacji.

W odpowiedzi na jej post pojawiły się słowa wsparcia od internautów. "Pani Moniko, oby kontuzja nie była poważna. Proszę nie kozaczyć. Lepiej odpuścić sylwestra, niż popaść w poważne tarapaty zdrowotne" - napisał jeden z nich.

Sylwester 2025. Kombi vs Kombii w TVP2 i Telewizji Republika

Podczas sylwestrowej imprezy Telewizji Republika na scenie wystąpi m.in. Kombi Łosowski. Być może nie każdy wie, że zespół powstał przez rozłam w zespole Kombi. Grupa ta powstała w 1976 roku z inicjatywy Sławomira Łosowskiego i szybko zdobyła popularność dzięki takim przebojom, jak "Słodkiego miłego życia" czy "Kochać cię - za późno". Mimo sukcesów, działalność grupy zawieszono w 1992 roku. Po kilku latach doszło do konfliktu między Łosowskim a Grzegorzem Skawińskim oraz Waldemarem Tkaczykiem, co zakończyło się sądową batalią o prawa do nazwy zespołu. W wyniku porozumienia powstały dwie formacje: Skawiński i Tkaczyk tworzą obecnie Kombii, a Sławomir Łosowski występuje pod nazwą Kombi Łosowski.

W tym roku "Sylwester Marzeń" na TVP2 oraz sylwestrowa impreza Telewizji Republika będą gościły zarówno Kombi, jak i Kombii. Kombii, z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem, wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń" na TVP2, natomiast Kombi Łosowski zagra na imprezie sylwestrowej Telewizji Republika.