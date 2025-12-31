"Rolnicy. Podlasie" to serial, który pojawił się po raz pierwszy na ekranie w 2019 roku. Już wtedy produkcja zgromadziła masę stałych widzów. Nie jest sekretem, że ulubieńcami większości są Gienek i Andrzej Onopiukowie z Plutycz, którzy nadal rozwijają internetową karierę. Wiemy już, co z dalszym losem rolników.

"Rolnicy. Podlasie" i najnowsze wieści. "To już ten moment"

Na Facebooku programu pojawiła się zapowiedź nowej edycji. Będzie dostępna już na początku nowego roku. Widzimy w niej nie tylko wiejski krajobraz, ale znanych bohaterów, którzy powrócą do polskich domów już 4 stycznia. W zwiastunie nie mogło zabraknąć potwierdzenia najbardziej kultowych postaci, czyli Gienka i Andrzeja. "To już ten moment" - napisano w opisie materiału. Fakt, że fani "Rolnicy. Podlasie" ponownie zobaczą ulubione twarze w nowym sezonie, bardzo ich ucieszył. Pod postem można odczuć, jak wielu stałych widzów ma wspomniany format. "Oglądam od początku", "Oglądam od pierwszego odcinka", "Ja jestem wiernym widzem, od pierwszego odcinka pierwszego sezonu..." - czytamy komentarze.

"Rolnicy. Podlasie" mają przeciwników i zwolenników. Bodzianny ma uwagi do Andrzeja

Kulisy prowadzenia gospodarstwa widzimy nie tylko w pogramie, ale i w kanałach social media uczestników. Swego czasu internauci byli oburzeni tym, jak traktowane są krowy w gospodarstwie Andrzeja z Plutycz. "Wypuście te krowy na łąkę, niech odpoczną od ścisku", "Jak można tyle krów pozamykać latem szczelnie w oborze? Drzwi powinny być otwarte dzień i noc" - pisano. Rozmawialiśmy wówczas na ten temat z Pawłem Bodziannym. Uczestnik "Rolnik szuka żony" ma jasne zdanie na ten temat. "Zachowanie pokazane w odcinku budzi mój sprzeciw – zarówno jako osoby zaangażowanej w tematykę dobrostanu zwierząt, jak i zwykłego widza" - przekazał nam. "To zwierzęta, które potrzebują ruchu, świeżego powietrza i naturalnego środowiska. Podstawą ich diety powinny być pasze objętościowe takie jak trawa i siano. Suchy chleb może być jedynie okazjonalnym dodatkiem" - dał do zrozumienia.