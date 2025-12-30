"Żona dla Polaka" to format, który opierał się na mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polakach. Każdy z nich poszukiwał drugiej połówki. Wymogiem było jednak to, by ukochana pochodziła z Polski. Program przypominał "Rolnik szuka żony" - uczestnicy otrzymywali listy, zapraszali na wizytę do USA, a następnie chodzili na randki. Później wybierali jedną kandydatkę, z którą chcieli stworzyć relację. Pierwszy sezon okazał się jednak... wpadką - nikt nie znalazł wybranki serca. To jednak nie koniec show. "Żona dla Polaka" doczeka się drugiego sezonu. Tym razem widzowie będą śledzić uczestników z Toronto.

"Żona dla Polaka". Teraz to mieszkańcy Kanady będą wybierać partnerkę. Jest pierwsza uczestniczka

Wyniki pierwszego sezonu programu musiały być zadowalające, gdyż TVP zdecydowała się kontynuować program. Widzowie muszą być gotowi jednak nie pewne zmiany. Tym razem zawitamy nie do Chicago a do Toronto. Już wiadomo, że w każdym z kolejnych odcinków drugiej edycji obecny będzie Kacper Kuszewski. W programie pojawi się również pierwsza uczestniczka. "Żony dla Polaka. Toronto" doczeka się również dodatkowego cyklu "Żona dla Polaka EXTRA", który pojawiać się będzie na platformie streamingowej TVP.

Pierwszy z dziewięciu odcinków programu będzie miał premierę 4 stycznia 2026 r. o godz. 21:25 w TVP1. Prowadzący odwiedzi uczestników w ich domach. To tam opowiedzą o swoich oczekiwaniach co do drugiej połówki. Następnie wybiorą osoby, które będą chcieli zaprosić do siebie. Tym razem kandydatki i kandydaci przylecą na nieco dłużej niż w pierwszej edycji. Nie będzie pożegnań po pierwszych spotkaniach.

"Żona dla Polaka". Kim są uczestnicy drugiego sezonu show?

W drugiej edycji randkowego show udział biorą Polacy, którzy na co dzień mieszkają w Toronto. Widzowie będą mogli poznać: Dorotę, Matta, Wojtka i Maćka. 47-letnia Dorota jest pierwszą uczestniczką programu. To bizneswoman, która jest romantyczką i pozytywnie patrzy na życie. Ma dwóch synów. "Jej wymarzony mężczyzna powinien być silny, wysoki, opiekuńczy i z poczuciem humoru" - czytamy w poście na profilu TVP na Facebooku. Matt, a właściwie Maciej, ma 53 lata i od 30 lat mieszka w Kanadzie. "Uwielbia kobiety naturalne, tradycyjne i z poczuciem humoru" - dowiadujemy się.

Wojtek jest 43-letnim managerem w banku ds. inwestycji. Do Kanady przeprowadził się jako dziecko. "Największym marzeniem Wojtka jest poznać uczciwą i mądrą kobietę, która zostanie jego żoną oraz matką jego dzieci" - piszą o uczestniku w poście. Maciej ma 46 lat i pracuje jako menedżer projektów i programów w międzynarodowej firmie. Jest aktywny i szuka kobiety z dystansem do siebie. "W relacji najważniejsze są dla niego partnerstwo, wzajemne zrozumienie i spokój emocjonalny" - przekazało TVP.