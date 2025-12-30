"Żona dla Polaka" to format, który opierał się na mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polakach. Każdy z nich poszukiwał drugiej połówki. Wymogiem było jednak to, by ukochana pochodziła z Polski. Program przypominał "Rolnik szuka żony" - uczestnicy otrzymywali listy, zapraszali na wizytę do USA, a następnie chodzili na randki. Później wybierali jedną kandydatkę, z którą chcieli stworzyć relację. Pierwszy sezon okazał się jednak... wpadką - nikt nie znalazł wybranki serca. To jednak nie koniec show. "Żona dla Polaka" doczeka się drugiego sezonu. Tym razem widzowie będą śledzić uczestników z Toronto.
Wyniki pierwszego sezonu programu musiały być zadowalające, gdyż TVP zdecydowała się kontynuować program. Widzowie muszą być gotowi jednak nie pewne zmiany. Tym razem zawitamy nie do Chicago a do Toronto. Już wiadomo, że w każdym z kolejnych odcinków drugiej edycji obecny będzie Kacper Kuszewski. W programie pojawi się również pierwsza uczestniczka. "Żony dla Polaka. Toronto" doczeka się również dodatkowego cyklu "Żona dla Polaka EXTRA", który pojawiać się będzie na platformie streamingowej TVP.
Pierwszy z dziewięciu odcinków programu będzie miał premierę 4 stycznia 2026 r. o godz. 21:25 w TVP1. Prowadzący odwiedzi uczestników w ich domach. To tam opowiedzą o swoich oczekiwaniach co do drugiej połówki. Następnie wybiorą osoby, które będą chcieli zaprosić do siebie. Tym razem kandydatki i kandydaci przylecą na nieco dłużej niż w pierwszej edycji. Nie będzie pożegnań po pierwszych spotkaniach.
W drugiej edycji randkowego show udział biorą Polacy, którzy na co dzień mieszkają w Toronto. Widzowie będą mogli poznać: Dorotę, Matta, Wojtka i Maćka. 47-letnia Dorota jest pierwszą uczestniczką programu. To bizneswoman, która jest romantyczką i pozytywnie patrzy na życie. Ma dwóch synów. "Jej wymarzony mężczyzna powinien być silny, wysoki, opiekuńczy i z poczuciem humoru" - czytamy w poście na profilu TVP na Facebooku. Matt, a właściwie Maciej, ma 53 lata i od 30 lat mieszka w Kanadzie. "Uwielbia kobiety naturalne, tradycyjne i z poczuciem humoru" - dowiadujemy się.
Wojtek jest 43-letnim managerem w banku ds. inwestycji. Do Kanady przeprowadził się jako dziecko. "Największym marzeniem Wojtka jest poznać uczciwą i mądrą kobietę, która zostanie jego żoną oraz matką jego dzieci" - piszą o uczestniku w poście. Maciej ma 46 lat i pracuje jako menedżer projektów i programów w międzynarodowej firmie. Jest aktywny i szuka kobiety z dystansem do siebie. "W relacji najważniejsze są dla niego partnerstwo, wzajemne zrozumienie i spokój emocjonalny" - przekazało TVP.