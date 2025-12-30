Janja Lesar zadebiutowała na parkiecie "Tańca z gwiazdami" w 2008 roku, gdy program był nadawany przez stację TVN. Wówczas była partnerką Pawła Stasiaka. Duet pożegnał się z show jednak jako pierwszy w swojej edycji. Później mogliśmy ją zobaczyć w parze z m.in. Bilguunem Ariunbaatarem, Dawidem Kwiatkowskim czy Popkiem. Po Kryształową Kulę sięgnęła raz - z Damianem Kordasem. W minionej edycji tańczyła z Katarzyną Zillmann, a relacja pań do dziś wzbudza emocje. Już wiadomo, że Lesar nie pojawi się w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". To jednak nie jest koniec jej przygody z formatem.

Zobacz wideo Kasia Zillmann o Janji Lesar: Świetna profesjonalistka

"Taniec z gwiazdami". Janja Lesar znika z parkietu. Będzie działać zza kulis

W poprzedniej edycji programu Janja Lesar stworzyła pierwszy w historii damski duet z Katarzyną Zillmann. Ich relacja do dziś wzbudza zainteresowanie, a emocje wzbudził fakt, że panie zakończyły swoje związki. Już wiadomo, że tancerka nie pojawi się na razie na parkiecie. Nie zobaczymy jej w nowej edycji "Tańca z gwiazdami", która ma zadebiutować wiosną 2026 roku. Wiadomo już, że nie kończy współpracy z programem. - Nie będę tańczyć w kolejnej edycji. Będę robić choreografie. Po Kasi nie wiem, z kim bym miała zatańczyć. Przeżyję! - przyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Informator tabloidu twierdzi, że zniknięcie Lesar z parkietu ma drugie dno. "Janję przerasta to całe medialne zainteresowanie jej relacją z Kasią. A gdyby znowu tańczyła, musiałaby udzielać wielu wywiadów i odpowiadać na niewygodne pytania. Tego już po prostu nie chce. Artystyczne wizje spełni w wymyślaniu układów dla innych. A tańczyć zamierza tylko z Kasią. Możliwe, że będą jeździć po Polsce z różnymi pokazami, bo propozycji nie brakuje" - przekazało źródło "SE".

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar o relacji. To wyjawiły

Panie pojawiły się razem jeszcze przed świętami w "halo tu polsat". Zostały bezpośrednie zapytane o to, czy jest pomiędzy nimi jedynie przyjaźń, czy jednak coś więcej. - Co wy, tak w śniadaniówce? Do kawy? - zaczęła Zillmann, śmiejąc się z poruszonego tematu. - Mi się wydaje, że jest bardzo fajna relacja. Tak ciężko takie rzeczy określać, jakiego słowa by tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas taniec, wielka pasja i przyjaźń - stwierdziła w odpowiedzi tancerka.