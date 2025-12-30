Koniec roku zbliża się nieubłagalnie, a razem z nim nadchodzą wielkie imprezy sylwestrowe. Nie jest tajemnicą, że dla różnych stacji telewizyjnych z pewnością jest to czas wzmożonej pracy. Telewizja Polska zaprasza na wyjątkowy koncert do Katowic, gdzie na scenie mają pojawić się m.in. Doda, Justyna Steczkowska i Maryla Rodowicz. Z kolei Polsat zapowiada wyjątkową zabawę w Toruniu i to właśnie tam zaprasza swoich widzów. Na koncercie będzie m.in. Skolim, Zenek Martyniuk i Edyta Górniak. W tym roku noc sylwestrową wyprawia również Telewizja Republika. Co zaplanowano dla fanów tej stacji? Tegoroczne wydarzenie mają poprowadzić Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki. Na scenie mają pojawić się nie tylko polscy, ale i zagraniczni artyści. Kogo zobaczymy? Teraz zapowiedziano chyba największą gwiazdę.

TV Republika ogłosiła kolejną gwiazdę "Wystrzałowego Sylwestra". To znana i lubiana postać

"Wystrzałowy Sylwester z Republiką", to nazwa wydarzenia które stacja organizuje na Lubelszczyźnie, a konkretnie w Chełmie. Jak wynika z publikowanych informacji na scenie ma się pojawić sporo artystów disco polo (być może dlatego, że największe polskie gwiazdy zdecydowały się na sylwestrową noc u boku TVP lub Polsatu). Wystąpią zespoły: Bayer Full, Afterparty, Playboys, Topky, Defis oraz Weekend.

To jednak nie wszystko. Bo w tym roku TV Republika kładzie też nacisk na zagraniczne gwiazdy. Sylwestrową noc umaić ma m.in. szwedzka piosenkarka Velvet, zespół Fun Factory oraz włoska grupa muzyczną Corona. Tuż przed rozpoczęciem imprezy stacja ogłosiła kolejną gwiazdę... a będzie nim Fancy, autor wielkiego hitu "Flames of Love". "Któż z nas nie zna Fancy’ego i jego wielkiego hitu "Flames of Love"? Będzie okazja, aby przypomnieć sobie megahity tego wykonawcy już w środę podczas "Wystrzałowego Sylwestra z Republiką" - czytamy na stronie tvrepublika.pl. Jesteście ciekawi tego wydarzenia? Dajcie znać w naszej sondzie!

Na "Wystrzałowym Sylwestrze z Republiką" będzie też Paula Karpowicz. Wiemy, ile wyniosą ją przygotowania

Plotek skontaktował się z Paulą Karpowicz, żeby spytać, ile zarobi za udział w imprezie i ile wyda na przygotowania do występu w Chełmie. Choć piosenkarka nie mogła nam powiedzieć tego wprost, to delikatnie zasugerowała, że połowę tego co zarobi pochłoną koszty przygotowań. Z tego co udało nam się ustalić wynika, że 2 tys. zł. gwiazda może zapłacić za swój beauty team. Z kolei stylistka może zarobić ok. około 2,5 tys. zł, a stroje szyte specjalnie na tą okazję to koszt około 4-5 tys. zł. Warto też zauważyć, że mówimy tu o kosztach na jedną osobę, jeśli natomiast jest ich więcej to kwoty należy pomnożyć. (Więcej na ten temat przeczytacie tutaj).