Miniona, jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami" zapewniła widzom mnóstwo emocji. Wielu przyglądało się relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy w niezbyt dobrym stylu pożegnali się z programem. Ostatecznie 16 listopada w finale zwyciężył Mikołaj "Bagi" Bagiński. Wiadomo, że wiosną 2026 roku gwiazdy ponownie będą walczyć o Kryształową Kulę. Kogo zobaczymy na parkiecie? To ich typują bukmacherzy.

"Taniec z gwiazdami". Doda, Marianna Schreiber i gwiazdy sportu. To ich typują bukmacherzy

Widzowie i media już spekulują o tym, kogo zobaczymy w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". W grę wszedł również jeden z organizatorów zakładów i wymienił kilka osób, które według niego mogą pojawić się w tanecznych show. Wśród gwiazd pojawiła się m.in. Doda, na którą kurs wynosi pięć - im niższy kurs, tym większe prawdopodobieństwo. Należy jednak zaznaczyć, że piosenkarka na przestrzeni lat wielokrotnie podkreślała, że nie weźmie udziału w programie. Co ciekawe, taki sam kurs bukmacherzy postawili na udział Marianny Schreiber.

Wzięto również pod uwagę gwiazdy sportu, które chętnie próbują swoich sił w show - w przeszłości na parkiecie pojawiali się Adam Kszczot, Maja Włoszczowska czy Łukasz Kadziewicz. Na obecnej liście buckmacherów znalazł się były bramkarz reprezentacji Polski Artur Boruc, na którego kurs wynosi 10. Bukmacherzy wzięli również po uwagę: piłkarzy Grzegorza Krychowiaka i Tomasza Hajto, a także koszykarza Marcina Gortata. Na nich kurs wynosi 25. A wy kogo zobaczylibyście w nowej edycji programu? Dajcie znać w komentarzach.

"Taniec z gwiazdami". Aleksander Sikora podsumował swój udział w programie

Aleksander Sikora w programie Agnieszki Matrackiej "Ja Wysiadam" wrócił do udziału w "Tańcu z gwiazdami", w którym tworzył duet z Darią Sytą. Wyjawił, że wiele par bardzo angażuje się w treningi, rozpoczynając je nawet na rok przed startem edycji. - Z jednej strony jest to fajne, bo pokazujemy widzom bardziej wartościowy produkt - stwierdził. Sam odpadł w szóstym odcinku. - Poczułem ulgę, bo fizycznie byłem zmęczony. (...) Daria Syta mnie wykończyła - przyznał żartobliwie. - Dobrze się pobawiłem, straciłem osiem i pół kilograma - wyznał.