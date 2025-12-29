"Sylwester z Dwójką" to duża, bezpłatna impreza plenerowa, która odbędzie się 31 grudnia pod katowickim Spodkiem. Wydarzenie zgromadzi tysiące osób, a koncert będzie transmitowany na żywo w TVP2 i zakończy się wspólnym powitaniem Nowego Roku. Z uwagi na zbliżający się termin wydarzenia Telewizja Polska opublikowała w mediach społecznościowych informator dla uczestników, który odpowiada na najważniejsze pytania związane z imprezą.

TVP ujawnia szczegóły "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach. Co trzeba wiedzieć?

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19:30, ale bramy otworzą się już o 18:00. Wstęp na "Sylwestra z Dwójką" jest darmowy, jednak osoby poniżej 13. roku życia muszą być pod opieką dorosłego. Na terenie imprezy obowiązują również zasady dotyczące przedmiotów, które są zakazane. Wśród zakazanych rzeczy znalazły się: broń, materiały wybuchowe, fajerwerki, alkohol, środki odurzające, plastikowe butelki i pojemniki, drony, profesjonalny sprzęt fotograficzny, torby większe niż format A4 oraz wiele innych. Zakazane jest również wnoszenie jedzenia i napojów - te będą dostępne do zakupu na miejscu.

Ponadto, organizatorzy zapewnią specjalnie wyznaczone strefy dla osób z niepełnosprawnościami, choć wjazd wózkami na płytę główną nie będzie możliwy. Dodatkowo, aby ułatwić dojazd i powrót, komunikacja miejska w Katowicach będzie wzmożona od godziny 17:30. Finał koncertu zaplanowano na godzinę 1 w nocy, a publiczność będzie miała godzinę na opuszczenie terenu. Bramy zostaną zamknięte o 3.

"Sylwester z Dwójką". Kto wystąpi w Katowicach?

Na scenie w Katowicach wystąpią największe gwiazdy, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Publiczność oraz widzowie TVP będą mogli usłyszeć takie nazwiska jak Sting, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Dawid Kwiatkowski, Michał Szpak czy Doda. Imprezę poprowadzą Marta Surnik, Mateusz Opyrchał, Ola Budka, Piotr Kupicha z zespołu Feel oraz Michał Wiśniewski z Ich Troje, którzy także wystąpią na scenie. CZYTAJ TEŻ: Rodowicz ma 80 lat i znakomitą formę. Największy sekret? To nie ćwiczenia ani dieta.