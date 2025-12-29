Kolejna zagraniczna gwiazda wystąpi na sylwestrze TV Republika. Znacie ją z TVP

TV Republika organizuje imprezę sylwestrową. "To będzie noc pełna hitów, świateł i dobrej zabawy – taka, którą zapamiętuje się na długo! Nowy Rok przywitamy razem, głośno i radośnie z Telewizją Republika" - czytamy na instagramowym profilu stacji. Imprezę poprowadzi duet - Anna Popek i Rafał Patyra. Na scenie w Chełmie zaprezentują się gwiazdy disco polo. Wystąpią zespoły: Bayer Full, Afterparty, Playboys, Topky, Defis oraz Weekend. To jednak nie wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Konkol chce jechać na Eurowizję? Wspomniał o stacji TVP

TV Republika z kolejną gwiazdą. W przeszłości występowała w TVP

18 grudnia pisaliśmy o tym, że na imprezie stacji wystąpi włoska grupa muzyczna Corona. Informator Plejady zaznaczył, że w tym roku TV Republika kładzie nacisk na zagraniczne gwiazdy. "Będzie ich znacznie więcej niż w ubiegłym. Zagrają i zaśpiewają najbardziej znane klubowe i dyskotekowe przeboje" - mówił. Teraz portal ogłosił, że na scenie w Chełmie wystąpi także szwedzka piosenkarka Velvet. Wokalistka ma na koncie hity, takie jak: "Fix Me" oraz "Mi Amore". Co ciekawe, w zeszłym roku Velvet wystąpiła na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską", który odbył się w Zakopanem. Wygląda więc na to, że Tomasz Sakiewicz, szef TV Republika, bacznie obserwuje działania konkurencji. Po zdjęcia wokalistki zapraszamy do naszej galerii.

Galeria TV RepublikaOtwórz galerię

Paula Karpowicz o przygotowaniach do sylwestra. Wspomniała o kosztach

Na imprezie sylwestrowej stacji TV Republika wystąpi Paula Karpowicz z zespołem Topky. W rozmowie z Plotkiem wokalistka opowiedziała o przygotowaniach do koncertu. Nie zabrakło także tematu pieniędzy. Chociaż Paula Karpowicz nie mogła nam zdradzić, ile zarobi na występie, to zaznaczyła, że połowę pochłoną koszty przygotowań. Z naszych informacji wynika, że Karpowicz zapłaci za swój beauty team dwa tysiące złotych. Na stylistkę wyda natomiast dwa i pół tysiąca złotych. Nie oszczędzi także na kostiumach. Ich koszt to cztery do pięciu tysięcy złotych. Warto jednak zaznaczyć, że są to kwoty za przygotowanie jednej osoby. Karpowicz występuje w zespole Topky z Angeliką Żmijewską.