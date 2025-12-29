"Rolnik szuka żony" jest jednym z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. W zakończonej niedawno ostatniej edycji programu, sporo emocji w widzach wywołała relacja Karoliny i Rolanda. Para ostatecznie się rozstała, mimo iż na początku pokładano w ich związku spore nadzieje. Teraz okazuje się, że uczestniczka spotkała się z innym mężczyzną, który również brał udział w show TVP.

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Karolina pokazała się u boku Mikołaja. Wystąpili w różnych edycjach show

W połowie grudnia Karolina poinformowała fanów, że w pełni odcięła się od Rolanda i nie mają już ze sobą żadnego kontaktu. "To, co się działo poza kamerami, zostanie między nami. Było i minęło i nie ma do czego wracać. Jestem już w zupełnie innym miejscu i na innym etapie" - przekazała uczestniczka, ujawniając, że mężczyzna próbowała jeszcze się z nią kontaktować, lecz nadaremnie. Podkreśliła, że nie dałaby mu też drugiej szansy.

Pod koniec tego samego miesiąca widzowie programu nie kryli zaskoczenia, gdy w sieci pojawiło się nowe nagranie z udziałem Karoliny. U jej boku mogliśmy za to zobaczyć znanego już fanom show Mikołaja. Kandydat Anny Derbiszewskiej z 10. edycji. "Rolnik szuka żony" udostępnił filmik, na którym z przytuloną do niego Karoliną, składają internautom życzenia świąteczne. Para nie wyjawiła jednak, czy łączy ich jedynie przyjaźń, czy też coś więcej.

Karolina ujawniła, czy żałuje udziału w "Rolnik szuka żony". "Poszłam tam w innym celu"

W grudniu Karolina zorganizowała na swoim Instagramie sesję Q&A, w której zdecydowała odpowiedź na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania. To właśnie wtedy poinformowała, że nie utrzymuje kontaktu z Rolandem. Odpowiedziała jednak także na inne ciekawe pytania. Fani dopytali m.in., czy po swoich doświadczeniach napisałaby jeszcze raz list, do któregoś z uczestników matrymonialnego show. Skomentowała, iż nie zrobiłaby tego ponownie. Pojawiło się również pytanie o to, czy żałuje udziału w programie. "Podobno nie można niczego żałować. Poszłam tam w innym celu, ale poznałam wspaniałe osoby. Dziewczyny, w których miałam ogromne wsparcie i wiele, wiele innych osób" - przekazała Karolina.