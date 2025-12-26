Za nami świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony". Świąteczną tradycją jest emisja 25 grudnia z dawnymi bohaterami. Tym razem fani randkowego show mogli ponownie zobaczyć m.in. Klaudię i Valentyna z dziewiątej edycji, Kasię i Dawida z trzeciej edycji, Asię i Kamila z ósmej edycji, Magdę i Kubę z siódmej edycji, a także Gabriela i Weronikę oraz Arka i Julię z 12. edycji. Nie zabrakło oczywiście Marty Manowskiej. Po zakończonym odcinku fani od razu zabrali się do komentowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Fala komentarzy po świątecznym odcinku. Fani nie szczędzą słów

Świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony" tuż po emisji został oceniony przez widzów. Fani bacznie obserwowali tę odsłonę w telewizji, żeby później zabrać głos w sieci. Nie każdy był jednak pełny entuzjazmu. "Wybaczcie, ale nudniejszego odcinka od tego dawno nie było", "Szczerze? Flaki z olejem. Dlaczego nigdy nie ma pokazanego gwiazdora Waldka z żoną? Czy on był pokazany jako para w kontekście ślubu?", "Nie oglądam, trochę nudne są te świąteczne odcinki" - czytamy na Instagramie. Wiele osób poruszyło też temat nieobecności wielu innych uczestników. Nie zabrakło jednak fanów, którzy szczerze byli zadowoleni. "Wszyscy pięknie wyglądacie, bardzo lubimy Was oglądać", "Super pary", "Piękny świąteczny odcinek" - pisali. Co sądzicie?

"Rolnik szuka żony". W programie są ustawki? Uczestnicy zabrali głos

W trakcie świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony" nie zabrakło tematu tego, czy niektóre wątki są ustawiane w telewizji. - Jak często widzowie podchodzą do was z pytaniami typu: to naprawdę tak wyglądało? - zapytała Marta Manowska pary obecne w studiu. Głos zabrali Klaudia i Valentyn. - Zdarza się, że ktoś zapyta, czy to nie było ustawione. czy coś. Na początku było też coś, że my się znaliśmy wcześniej - powiedziała Klaudia, nawiązując do reakcji widzów po emisji programu. Z kolei Valentyn podzielił się własnymi przemyśleniami. - Dużo jest takich programów, że ludzie się poznają i chcą stworzyć relację, tylko nie widać czystych intencji, nie? Tutaj wydaje mi się, że większość osób idzie naprawdę z takimi dobrymi intencjami, z czystym sercem i chęcią poznania kogoś - przekazał uczestnik. ZOBACZ TEŻ: Najgorszy sezon "Rolnik szuka żony"? Widzowie krytykują, oliwy do ognia dolał były uczestnik. "Oszuści i manipulatorzy"