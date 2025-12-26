Serial "M jak miłość" dopiero co obchodził 25-lecie. Z tej okazji 3 grudnia TVP zorganizowała uroczystą galę jubileuszową, na której pojawili się aktorzy związani z produkcją oraz zaproszeni goście. Wśród gościnie zabrakło m.in. Katarzyny Cichopek, od lat wcielającej się w postać Kingi Zduńskiej, a także Teresy Lipowskiej, serialowej Barbary Mostowiak. Wydarzenie zostało wyemitowane w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Fani od razu rzucili się do komentowania.

Jubileusz 25-lecia "M jak miłość". Tak fani skomentowali wydarzenie

Jubileusz 25-lecia "M jak miłość" miał wiele wyjątkowych momentów. Oprócz aktorów, pojawiło się mnóstwo gwiazd muzycznych. Na scenie występy dali między innymi Edyta Górniak, a także Kayah z Krzysztofem Kiljańskim. Fani prężnie oceniali wyjątkową odsłonę w mediach społecznościowych. Całe wydarzenie zebrało mnóstwo komplementów. "Jubileusz fajny. Jak nie oglądam od pięciu lat, tak lubię wspominać", "Piękny Jubileusz! I pierwszy odcinek fajnie się oglądało!", "Gratulacje dla wszystkich" - czytamy. Nie da się ukryć, że to Edyta Górniak dostała najwięcej pozytywnych komentarzy. "Głos brzmi niebiańsko. Prześlicznie", "Piękna piosenka w super wykonaniu przez Edytę Górniak. Gratulacje i brawo", "Nasza bogini" - czytamy w sieci.

W rozmowie z "Faktem" Katarzyna Cichopek wspominała o rzekomym odejściu z "M jak miłość". Przez lata miała różne myśli. - 25 lat to jest szmat czasu. Działy się różne sytuacje w moim życiu i czasami przychodziło zmęczenie. Czasami miałam takie myśli, czy to jest droga, którą chcę podążać, a może powinnam jednak przekwalifikować się na psychologa - wyznała. Dodała jednak, że mimo kryzysów zawsze wracała do przekonania, że jej miejsce jest właśnie na planie słynnego serialu. - Było wiele znaków zapytania i też wiele różnych kryzysów, ale z każdego kryzysu wychodziłam z dumą i wiarą w to, że "M jak miłość" to moje miejsce. To miejsce, które za każdym razem pokazywało mi, że kiedy jest mi gorzej w życiu, to na ich ramieniu mogę się oprzeć i mogę być spokojna - wyznała Cichopek.