O Bartłomieju Jędrzejaku było ostatnio głośno za sprawą spektakularnej wpadki na wizji. Prezenter "Dzień dobry TVN" 28 listopada w relacji na żywo nadawał prognozę pogody prosto z warszawskiej starówki. W związku z wyjątkowo niską temperaturą wystąpił w grubym futrze. Po przywitaniu się z widzami zaczął stopniowo relacjonować zapowiedzi pogodowe na najbliższe godziny. Nagle Jędrzejak się zawiesił, szybko spojrzał na kamerzystę i rzucił niespodziewanie soczystym przekleństwem. Prowadzący tego dnia program, czyli Dorota Wellman i Marcin Prokop próbowali szybko wybrnąć z niespodziewanej sytuacji. Więcej przeczytasz tutaj. Wygląda na to, że prezenter TVN skutecznie tuszuje niefortunne zdarzenie. Właśnie pochwalił się sukcesem artystycznym.

Bartek Jędrzejak w nietypowej roli w "Dziadku do orzechów". "Zagrałem mysz"

Bartek Jędrzejak zaskoczył swoich fanów wyjątkowym debiutem artystycznym. Prezenter TVN wystąpił w spektaklu baletowym "Dziadek do orzechów" Królewskiego Baletu Klasycznego, które jest jednym z najchętniej oglądanych przedstawień w okresie świąt Bożego Narodzenia. "Jedna z najpiękniejszych wigilijnych historii. Nie ma chyba bez niej świąt. Mała Klara dostaje w prezencie pod choinkę dziadka do orzechów. W nocy figurka ożywa i zaczyna się cała historia" - podkreślił Jędrzejak. Dziennikarz miał okazję wcielić się w wyjątkową rolę. 25 grudnia w "Dzień dobry TVN" pojawił się wyjątkowy materiał z tego wydarzenia.

Zaproponowali mi żebym zagrał w spektaklu mysz. Jestem pierwszą myszą, która wchodzi na scenę, kiedy Klara zapada w sen. Na scenie śpiąca Klara, jej ojciec chrzestny Drosselmeyer i ja jako mysz. Rola krótka, mam dwie minuty na scenie, ale mogę powiedzieć że zagrałem w "Dziadku do Orzechów"

- podsumował Bartek Jędrzejak.

Fani Bartka Jędrzejaka widzą go na scenie? "Oby to było początkiem nowych wyzwań"

25 grudnia fragment reportażu pojawił się także na Instagramie "Dzień dobry TVN". "Bartek Jędrzejak wkroczył w magiczny świat "Dziadka do Orzechów". Wystąpił na jednej scenie razem z Królewskim Baletem Klasycznym" - czytamy we wpisie. Wygląda na to, że fani już domagają się więcej. "Pięknie! Życzę Bartkowi Jędrzejakowi, żeby ta mała rola myszki była początkiem kolejnych wyzwań" - skwitowała jedna z internautek.