Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak to para, która jest przykładem, że programy telewizyjne mogą łączyć. Poznali się dzięki "Ślubowi od pierwszego wejrzenia" i dziś kroczą razem przez życie. Doczekali się dwójki dzieci - syna Jerzego i córki Bianki. Rodzinne szczęście przerwała diagnoza Adriana - glejak IV stopnia. Zakochani zdecydowali się na przyspieszenie ślubu kościelnego, który odbył się 12 grudnia. Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia Anita pochwaliła się zmianami.
Zarówno Anita, jak i Adrian nie ukrywali, że ślub był dla nich niezwykle ważny. Chętnie dzielili się kolejnymi fotografami oraz nagraniami z tego wyjątkowego dnia. Okazuje się, że to nie koniec wieści związanych z tym tematem. Uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" 23 grudnia ogłosiła wielkie zmiany na profilu na Instagramie. Możemy zobaczyć, że teraz w opisie widnieją dwa nazwiska: "Anita Szydłowska-Szymańska". "Nowe nazwisko dodane!" - ogłosiła na InstaStories. Stwierdziła również, że zmieni zdjęcie profilowe i o pomoc poprosiła obserwatorów.
Na tydzień po ślubie uczestniczka programu postanowiła podzielić się refleksjami. "Minął tydzień od ślubu. Nie sztuką jednak jest bawić się na weselu - prawdziwy związek to taki, który przetrwa wiele prób - czas będzie go zmieniał tylko na lepsze, różnice będą wzbogacały, a wspólne przeżycia cementowały. Nie będzie oparty na powierzchowności, a na prawdziwych fundamentach i głębokim uczuciu" - napisała. Wróciła wspomnieniami do początków programu.
"Prawie osiem lat temu przysięgaliśmy sobie, zupełnie się nie znając, że zrobimy wszystko, aby nasz związek był szczęśliwy i trwały, i tak zrobiliśmy. Tym razem, przysięgliśmy całkiem świadomie, że na zawsze wybieramy siebie, każdego dnia - na dobre i złe, w zdrowiu i chorobie" - dodała. "Ślub wzięliśmy w malutkiej, skromnej kaplicy, bez obecności reporterów. Oboje płakaliśmy, a z nami czuliśmy, że wzruszał się cały budynek, wypełniony naszymi najbliższymi" - przyznała Anita. Na koniec podziękowała wszystkim, którzy pomogli zorganizować im ten wyjątkowy dzień.