Po 13 latach Agnieszka Woźniak-Starak powróciła do "Pytania na śniadanie". 24 grudnia pojawiła się na ekranach u boku Roberta Stockingera, z którym poprowadziła środowe wydanie śniadaniówki. - Witamy w ten wyjątkowy program wigilijny. W rodzinnym gronie będziemy go spędzać. Skoro wróciłam do domu, to będzie rodzinnie - zapowiedziała już na wstępie i przeszła do pierwszych tematów. Co o powrocie prezenterki sądzą widzowie programu? Tak zareagowali.

Zobacz wideo Woźniak-Starak wraca na chwilę do DDTVN. Ten wniosek daje do myślenia

"Pytanie na śniadanie". Agnieszka Woźniak-Starak powróciła. Jak zareagowali widzowie programu?

24 grudnia to wyjątkowy dzień dla Agnieszki Woźniak-Starak, która znowu gości na ekranach widzów "Pytania na śniadanie". Prezenterka powróciła do TVP - w 2012 roku odeszła i zaczęła współpracę z TVN-em. Jak jej debiut oceniają widzowie śniadaniówki? Niektórzy nie kryli zachwytu powrotem dziennikarki. "Super duet i bardzo udana premiera, właśnie oglądam", "Piękna para. Niech często gości w 'Pytaniu na śniadanie'", "Fantastycznie, że Agnieszka wróciła", "Pani Agnieszka super dziennikarka, jest nieoczywista, ma własne zdanie i lubię za miłość do zwierząt. Czekałam na ten powrót" - pisali fani "Pytania na śniadanie" pod postami w mediach społecznościowych programu. Pojawiały się jednak głosy osób, którym zmiany w obsadzie śniadaniówki się nie podobają. "To się nie uda", "Tęskni się za dawną ekipą", "Krysia. Szkoda tej zmiany" - pisali niezadowoleni widzowie. A wy, jak oceniacie powrót Agnieszki Woźniak-Starak? Dajcie znać w komentarzach.

O powrocie Agnieszki Woźniak-Starak mówiono już wcześniej

W czerwcu tego roku Woźniak-Starak zakończyła współpracę z TVN-em. W październiku po wielu latach powróciła do TVP w roli gościni. Zobaczyliśmy ją w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadała o prawach zwierząt. Jej wizyta w studiu śniadaniówki podsyciła plotki o powrocie dziennikarki do TVP. Podobno prezenterka zatęskniła wówczas za programem na żywo. O tym informował Pudelek. "Byliśmy tym pozytywnie zaskoczeni. Rozmowy przebiegły pomyślnie i wkrótce będziemy mogli podzielić się szczegółami. Cieszymy się, że taka profesjonalistka zasili grono prowadzących" - zdradziło serwisowi źródło związane z "Pytaniem na śniadanie". Plejada informowała, że nieoficjalnie udało im się dowiedzieć, że Woźniak-Starak ma zadebiutować w śniadaniówce w grudniu, co jak widać, okazało się prawdą.