Przed świętami widzowie TVN24 mogli zobaczyć jeszcze jeden odcinek programu "W Kuluarach", w którym prowadzący podsumowują najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. To format na żywo, a w tych, jak wiadomo, nieraz dochodzi do zaskakujących sytuacji. Tym razem widzowie byli świadkami zabawnej wpadki. Prowadzący niespodziewanie wyszli ze swojej roli. Śmiechom nie było końca.

Wpadka w TVN24. Piotr Kraśko nie wiedział, co się działo. "To nie jest ta niespodzianka"

W momencie gdy na ekranie miała pojawić się nazwa programu, na co byli przygotowani prowadzący, niespodziewanie wyświetliła się jedna z prowadzących, Arleta Zalewska. Piotr Kraśko i Radomir Wit nie kryli zaskoczenia. - Dlaczego Arleta się za nami wyświetlasz? - przerwał wypowiedź Kraśki Wit. - No i bardzo dobrze, bo Arleta powinna się wyświetlać za nami - odpowiedział Kraśko, po czym wrócił do tematu. Zalewska nadal była na ekranie, co najwyraźniej przeszkadzało również jej. - Moje zmarszczki widać - wypaliła. - Ty kazałaś siebie tam wyświetlać? - śmiał się Wit.

- To nie jest ta niespodzianka, którą dla was przygotowałam. Po prostu Radomir zazdrości, że to nie on się wyświetla - odparła dziennikarka. - Dlaczego to nie ja? Dlaczego właśnie no? - brnął dalej Wit. Po chwili wszystko wróciło do normy. - Komuś palec się omsknął - stwierdziła Zalewska. Prowadzący przeszli do kolejnego tematu. Kraśko był pod wrażeniem tego, jak Wit po wpadce szybko wszedł w swoją rolę. - Niesamowite, jak szybko stałeś się poważny - żartował.

Widzowie TVN24 reagują na wpadkę. Nagranie już jest hitem w sieci. "Uwielbiam was"

TVN zdecydował się opublikować zabawny fragment programu w mediach społecznościowych. Nagranie pojawiło się na Instagramie i TikToku. Pod wideo zaroiło się od komentarzy. Widzowie docenili poczucie humoru prowadzących. "Jesteście wszyscy wspaniali! Uwielbiam was", "Świetnie się wczoraj bawiłam", "Podobało mi się wczoraj! Było wesoło", "Świetny program i extra prowadzący" - pisali. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.