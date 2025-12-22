Chwile grozy na planie "Mam talent!". Prokop szyty "na żywca"

W 2026 roku widzowie będą mogli oglądać kolejny sezon formatu "Mam talent!". W produkcji nastąpiły spore zmiany. Prowadzącą Agnieszkę Woźniak-Starak zastąpi Paulina Krupińska. Poszerzy się także grono jurorów. Do Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Julii Wieniawy dołączy Agustin Egurrola. -Oczywiście, że emocje są ogromne. Wielka radość, taki powrót do domu. Nie było mnie sześć lat, więc jestem ogromne szczęśliwy i będę się starał, żeby ten program nabrał nowego blasku - mówił Plejadzie. Podczas nagrań "Mam talent!" nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lidia Kazen o stacji TVN. Wspomniała o "The Floor"

"Mam talent!". Zaskakujące sceny na planie programu. Marcin Prokop doznał kontuzji łokcia. "Na żywca"

Jan Pirowski opublikował na swoim instagramowym profilu nowe nagranie. Na kadrach widać było Marcina Prokopa oraz medyka, który szył ranę na łokciu prezentera. Juror formatu wyjawił, co stało się na planie. - Jeśli pytacie, co się stało, dlaczego zręczny medyk teraz będzie szył mi ranę w łokciu, to sprawa jest bardzo prosta – dołączył do naszego składu Agustin – i nie zawsze potrafimy sobie nasze różnice wyjaśnić w sposób werbalny - mówił, nie tracąc humoru. - To ślady jego kłów jeszcze - dodał. Stanem zdrowia kolegi zainteresowała się także Paulina Krupińska. - Jeju, ty masz to szyte. A gdzie rozwaliłeś? (...). Ale ty nie masz znieczulenia? - pytała. - Nie ma. Na żywca - skwitował Marcin Prokop na nagraniu.

"Mam talent!". Jan Pirowski o sytuacji na planie. "Za stołem jurorskim zaczęły..."

W opisie nagrania Jan Pirowski podsumował wydarzenia na planie "Mam talent!". "Odkąd w 'Mam talent!' pojawił się Agustin Egurrola, Marcin Prokop w garderobie otworzył szwalnię. Za stołem jurorskim zaczęły bowiem obowiązywać dwie nowe zasady. Łokcie szeroko. Kolana nisko. W skrócie Jarocin 1984. Boys will be boys. Always [Chłopcy będą chłopcami. Zawsze - przyp.red.]" - czytamy na jego instagramowym profilu. Głos zabrała także Krupińska. "Takie atrakcje tylko w 'Mam talent!'. Na jednym planie mamy 'Szpital św. Anny' i 'Trudne sprawy" - zażartowała w komentarzu.