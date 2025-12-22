Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś gościli w poniedziałkowym wydaniu "Dzień dobry TVN". To miała być miła pogawędka o świątecznych planach, ale Marcin Prokop postanowił zadać dość niewygodne pytanie. Zapytał Włodarczyk o jej reakcje na aferę dopingową Karasia. W jednym momencie atmosfera w studiu zrobiła się dość gęsta i mało świąteczna.

Marcin Prokop zapytał, czy Agnieszka Włodarczyk zwątpiła w Roberta Karasia po aferze dopingowej. Odpaliła się!

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku USADA (Amerykańska Agencja Antydopingowa) zdecydowała się zawiesić Karasia na osiem lat za wykrycie w jego organizmie po raz drugi niedozwolonej substancji. Sprawa ciągnie się od lutego 2024 r., kiedy w pobranych od Karasia próbkach podczas zawodów Florida ANVIL Ultra Triathlon wykryto klomifen i drostanolon. Prokop w "Dzień dobry TVN" zapytał Włodarczyk, jak czuła się z tym, gdy jej ukochany pojawiał się jako bohater artykułów o aferze dopingowej i czy był moment, kiedy w niego zwątpiła. - Absolutnie nie! - odpowiedziała stanowczo Włodarczyk. - Jak można zwątpić w człowieka, który robi takie rzeczy? Który zrobił na moich oczach 56 "ironmanów" dzień po dniu, w Bahrajnie. Byłam podczas jego walki w każdej sekundzie, wszystko było rejestrowane. Dzisiaj jest dużo freaków sportowych, którzy, mówiąc krótko, ściemniają. U Roberta wszystko było nagrywane co do minuty. Wszystko można było sprawdzić. Ja zawsze będę za nim - dodała Włodarczyk.

Agnieszka Włodarczyk z goryczą o karierze aktorskiej: Film o mnie dawno zapomniał

Marcin Prokop dopytywał też Agnieszkę Włodarczyk o plany zawodowe. Okazuje się, że w najbliższym czasie aktorka nie pojawi się w żadnych produkcjach filmowych. - Będę u Magdy Gessler w programie "Magda gotuje internet" - wyjawiła Agnieszka Włodarczyk. Marcin Prokop dopytywał jednak, czy aktorka ma jakieś nowe role filmowe w zanadrzu. - Film o mnie dawno zapomniał, więc nie będę się upominać - stwierdziła z nutką goryczy Agnieszka Włodarczyk. Gwiazda szybko jednak dodała, że nie tęskni za pracą na planach filmowych. - W ogóle nie tęsknię, nie (...). Inne życie, bardziej spokojne. Chyba że kiedyś Milan będzie już bardziej dorosły i samodzielny, to może bym wróciła do teatru, ale film, na razie, nie bardzo - stwierdziła aktorka.