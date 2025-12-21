Na początku grudnia TVP zakończyła emisję 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zdjęcia do programu zakończyła się kilka miesięcy wcześniej, w finałowym odcinku mogliśmy się więc dowiedzieć, które relacje przetrwały próbę czasu. Niestety, nie udało się to w przypadku Agnieszki i Krzysztofa. Uczestniczka zdradziła ostatnio, dlaczego ich związek się rozpadł.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka szczerze o rozpadzie relacji z Krzysztofem

Podczas finałowego odcinka 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" najwięcej emocji dostarczyli widzom Agnieszka i Krzysztof. Okazało się bowiem, że ich relacja zakończyła się następnego dnia po wyjeździe kamer. Nie rozstali się też prawdopodobnie w przyjaznych okolicznościach, gdyż urażony rolnik nie chciał przywitać się ze swoją byłą wybranką. Agnieszka wyznała wówczas, że zabrakło uczucia z jej strony. Kilka tygodni po emisji odcinka przybliżyła natomiast więcej szczegółów rozstania. Uczestniczka odpowiedziała na Instagramie na kilka pytań od dociekliwych fanów. Zapewniła między innymi, że zakończenie relacji było ich wspólną decyzją.

Rozstaliśmy się przed finałem w zgodzie i porozumieniu, więc każdy z nas idzie swoją drogą i robi to, co uważa za słuszne

- napisała.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka zdradziła, czy żałuje udziału w programie

Kandydatka Krzysztofa przyznała ponadto, że nie żałuje udziału w programie, pomimo iż nie udało jej się znaleźć miłości. "Niczego nie żałuję. Wszystko robiłam w zgodzie ze sobą, mimo dużej presji i trudnych emocji. To nie był łatwy czas" - ujawniła. Dodała jednak, że uważa, iż widzowie programu nie mogli zobaczyć jej prawdziwego oblicza. "Ja zostałam pokazana jako 'królowa lodu' - akceptuję to. Pamiętajcie jednak, że widzieliście tylko urywki, a z nich trudno w pełni zrozumieć mój punkt widzenia" - skwitowała. Agnieszka nie zdradziła natomiast, czy w jej życiu pojawiła się miłość. Wiadomo natomiast, że Krzysztof jest ponownie zakochany. Jeszcze podczas finału uczestnik zdradził, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta.