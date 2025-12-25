Ruthie Camden była jedną z tych bohaterek, które widzowie pokochali od pierwszych odcinków. Najmłodsza córka pastora Camdena w serialu "Siódme niebo" wnosiła do rodzinnej historii lekkość, humor i dziecięcą szczerość. W postać Ruthie wcielała się Mackenzie Rosman, która zaczęła swoją przygodę z serialem jako siedmiolatka i dorastała na oczach fanów. Jak dziś wygląda jej życie?

Ruthie Camden z "Siódmego nieba". Jak potoczyło się życie Mackenzie Rosman?

Po zakończeniu "Siódmego nieba" Mackenzie Rosman postanowiła na jakiś czas odsunąć się od aktorstwa. Choć serial przyniósł jej rozpoznawalność, nie kontynuowała kariery w podobnych rodzinnych produkcjach. Po kilku latach wróciła jednak na ekran, pojawiając się m.in. w "Tajemnicy Amy" oraz filmach takich jak "Pod powierzchnią", "Rekin widmo" czy "Nightcomer". Były to role inne niż Ruthie - dojrzalsze i bardziej mroczne. Żadna z tych produkcji jednak nie osiągnęła sukcesu kultowego serialu.

Poza aktorstwem ważne miejsce w życiu Rosman zajmują zwierzęta, a szczególnie konie. Aktorka posiada ich kilka i regularnie bierze udział w zawodach jeździeckich, startując w skokach przez przeszkody na swoim koniu Mentos Junior. Równocześnie od lat angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Jednym z najbliższych jej sercu obszarów jest wsparcie Cystic Fibrosis Foundation, zajmującej się mukowiscydozą oraz edukacją na temat transplantologii. Choroba ta dotknęła jej przyrodnią siostrę, Katelyn Salmont, która w 2005 roku przeszła udany przeszczep obu płuc. Temat mukowiscydozy pojawił się nawet w serialu "Siódme niebo" w specjalnym odcinku "Back in the Saddle", w którym Salmont zagrała samą siebie. Niestety, w Boże Narodzenie 2008 roku przyrodnia siostra aktorki zmarła z powodu zapalenia płuc i mukowiscydozy. Rosman jest także ambasadorką fundacji Childhelp Inc., pomagającej dzieciom doświadczającym przemocy.

Mackenzie Rosman prywatnie. W 2022 roku została mamą

Dziś 35-letnia Mackenzie Rosman mieszka z rodziną na farmie w hrabstwie Baltimore w stanie Maryland. W 2022 roku została mamą - na świat przyszła jej córka Ophelia Katelyn. Choć rzadko pojawia się na ekranie, wciąż budzi sympatię fanów, którzy pamiętają ją jako uroczą Ruthie Camden. To, jak się zmieniła na przestrzeni lat, zobaczycie w naszej galerii:

