O tym, że Aleksandra Żuraw dołącza do grona prowadzących "Pytania na śniadanie", Telewizja Polska poinformowała 10 października. Początkowo mówiono, że influencerka pojawi się w śniadaniówce gościnnie, jednak wygląda na to, że w programie może zostać na dłużej. Żuraw została bardzo ciepło przyjęta przez widzów programu, którzy nie szczędzą jej pozytywnych komentarzy. Jak wyglądały początki jej medialnej kariery?
O Aleksandrze Żuraw pierwszy raz zrobiło się głośno w 2014 roku. Miała wtedy 21 lat i zgłosiła się do programu "Top Model". Początki Żuraw w programie nie były łatwe - oberwała na castingu dość mocno od Dawida Wolińskiego i Marcina Tyszki ze względu na tatuaże. Udało się jej jednak przekonać do siebie Joannę Krupę, która zaprosiła ją do dalszego udziału w programie. W "Top Model" Żuraw radziła sobie bardzo dobrze, dostała się do domu modeli i zakwalifikowała do etapu fashion weeku w Portugalii. Nie przeszła jednak zagranicznego castingu i odpadła z programu.
Żuraw o doświadczeniach z udziału w "Top Model" opowiadała na swoim kanale na YouTubie. Jak przyznała, nie podobało jej się to, w jaki sposób pożegnano się z nią w programie. Wyjawiła również, że po powrocie do Polski, mimo że podpisała kontrakt z agencją modową, nie zrobiła ani jednego zlecenia. - To nie jest tak, że po takim programie jesteś królem, panem wszystkiego i rozwijają ci czerwony dywan pod stopami. Na wszystko musisz zapracować sam albo musisz mieć kogoś w swoim otoczeniu, kto ci w tym pomoże - mówiła. Żuraw podkreśliła jednak, że nie żałuje udziału w "Top Model". - To, tak czy inaczej, jak to się skończyło, otworzyło mi drzwi na wszystko, co wydarzyło się w moim życiu po programie - dodała. Zdjęcia Aleksandry Żuraw z castingu do "Top Model" znajdziecie w galerii.
Mimo że Aleksandra Żuraw nie wygrała "Top Model" ani nie doszła nawet do finału, dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w mediach, które w modowym show stawiały pierwsze kroki. Dość szybko rozpoczęła karierę influencerki i przez kilka lat prężnie rozwijała kanał na YouTubie. Dziś jest aktywna głównie na Instagramie, gdzie obserwuje ją 360 tys. osób. Poza medialną działalnością Żuraw rozwija się też jako przedsiębiorczyni - ma własną markę produkującą okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne.