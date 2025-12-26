O tym, że Aleksandra Żuraw dołącza do grona prowadzących "Pytania na śniadanie", Telewizja Polska poinformowała 10 października. Początkowo mówiono, że influencerka pojawi się w śniadaniówce gościnnie, jednak wygląda na to, że w programie może zostać na dłużej. Żuraw została bardzo ciepło przyjęta przez widzów programu, którzy nie szczędzą jej pozytywnych komentarzy. Jak wyglądały początki jej medialnej kariery?

Aleksandra Żuraw zaczynała od "Top Model". Ma słodko-gorzkie wspomnienia z programu

O Aleksandrze Żuraw pierwszy raz zrobiło się głośno w 2014 roku. Miała wtedy 21 lat i zgłosiła się do programu "Top Model". Początki Żuraw w programie nie były łatwe - oberwała na castingu dość mocno od Dawida Wolińskiego i Marcina Tyszki ze względu na tatuaże. Udało się jej jednak przekonać do siebie Joannę Krupę, która zaprosiła ją do dalszego udziału w programie. W "Top Model" Żuraw radziła sobie bardzo dobrze, dostała się do domu modeli i zakwalifikowała do etapu fashion weeku w Portugalii. Nie przeszła jednak zagranicznego castingu i odpadła z programu.

Żuraw o doświadczeniach z udziału w "Top Model" opowiadała na swoim kanale na YouTubie. Jak przyznała, nie podobało jej się to, w jaki sposób pożegnano się z nią w programie. Wyjawiła również, że po powrocie do Polski, mimo że podpisała kontrakt z agencją modową, nie zrobiła ani jednego zlecenia. - To nie jest tak, że po takim programie jesteś królem, panem wszystkiego i rozwijają ci czerwony dywan pod stopami. Na wszystko musisz zapracować sam albo musisz mieć kogoś w swoim otoczeniu, kto ci w tym pomoże - mówiła. Żuraw podkreśliła jednak, że nie żałuje udziału w "Top Model". - To, tak czy inaczej, jak to się skończyło, otworzyło mi drzwi na wszystko, co wydarzyło się w moim życiu po programie - dodała. Zdjęcia Aleksandry Żuraw z castingu do "Top Model" znajdziecie w galerii.

Aleksandra Żuraw nadal prężnie działa w mediach

Mimo że Aleksandra Żuraw nie wygrała "Top Model" ani nie doszła nawet do finału, dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w mediach, które w modowym show stawiały pierwsze kroki. Dość szybko rozpoczęła karierę influencerki i przez kilka lat prężnie rozwijała kanał na YouTubie. Dziś jest aktywna głównie na Instagramie, gdzie obserwuje ją 360 tys. osób. Poza medialną działalnością Żuraw rozwija się też jako przedsiębiorczyni - ma własną markę produkującą okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne.