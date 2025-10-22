22 października wyemitowano ósmy odcinek 14. edycji "Top Model". Tym razem jury, w którego skład wchodzą: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka mieli za zadanie ocenić umiejętności uczestników po zadaniu tanecznym. Z programem pożegnał się niestety jeden z modeli.

"Top Model". Modele pozowali na łonie natury, szli po wybiegu oraz tańczyli na planie

Pierwszym wyzwaniem w ósmym epizodzie sezonu była sesja zdjęciowa na łonie natury, podczas której uczestnicy musieli pozować na zakochanych, współpracując z zaproszonymi, profesjonalnymi modelami. Pomagała im przy tym na planie m.in. Joanna Koroniewska. Fotograf podkreślał również, że zależy mu na efekcie naturalności na zdjęciach. Okazało się, że najlepiej z zadaniem poradziła sobie Monika, która wygrała sesję wizerunkową dla marki kosmetycznej. Następnego dnia uczestnicy z samego rana dowiedzieli się, że kolejnym wyzwaniem jest udział w specjalnym pokazie Mariusza Przybylskiego. Nie wiedzieli jednak, że na widowni nie zasiądą oceniający ich celebryci, a najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Po przejściu uczestników, projektant wyróżnił Yaritzę, Monikę, Michała i Krzysztofa, których zaprosił na swój oficjalny pokaz mody. Chwilę później przyszedł czas, by modele mogli wreszcie nacieszyć się swoimi gośćmi.

Po dniu spędzonym z najbliższymi, nadszedł moment na zadanie, które jurorzy będą oceniać na panelu. Tym razem uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami w tanecznych, futurystycznych filmikach. Raz jeszcze zostali przy okazji zadania dobrani w pary. Na planie pomagał im m.in. Michał Danilczuk, czyli juror z polskiego "You Can Dance. Po prostu tańcz!". Jak się okazało, pozornie proste wyzwanie, sprawiło wiele problemów niektórym z modeli.

Jurorzy musieli podjąć trudną decyzję. Joanna Krupa ujawniła, kto odpadł z "Top Model" w ósmym odcinku

Pod koniec epizodu przyszedł czas na podjęcie ciężkiej decyzji przed jurorów. Oceniali oni jednak uczestników indywidualnie, a nie w parach. Bazując na nagranych filmikach, jury zdecydowało, że najlepiej poradziła sobie Yaritza. Z drugiej strony niestety, z programem musiał pożegnać się Daniel, któremu zadanie miało pójść najgorzej.