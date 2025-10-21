Powrót na stronę główną
Uczestniczki "Hotel Paradise" wywołały skandal w raju. Pocałowały się na oczach wszystkich
Uczestnicy "Hotelu Paradise" po raz kolejny udowodniły, że w tej edycji nie brakuje emocji ani niespodziewanych zwrotów akcji. W nowym odcinku doszło zarówno do namiętnego pocałunku, jak i gorącej konfrontacji.
Emocje w nowym odcinku "Hotelu Paradise" sięgnęły zenitu. Uczestnicy już nie tylko rywalizują o względy drugiej osoby ze swojej pary, ale też mierzą się z własnymi słabościami i ogólnym napięciem w programie. Odcinek wyemitowany 21 października był pełen zaskakujących zwrotów akcji, które wywołały lawinę reakcji wśród mieszkańców rajskiego hotelu. 

"Hotel Paradise". Pocałunek Agaty i Alex zaskoczył wszystkich. Zrobiły to w tajemnicy przed partnerami z programu 

Jednym z najbardziej zaskakujących momentów odcinka było zachowanie Agaty i Alex. Uczestniczki nieoczekiwanie postanowiły pocałować się przy reszcie osób z hotelu, co wywołało mieszankę głośnych reakcji w tym śmiechu i zaskoczenia. Nie wszyscy byli jednak świadomi, co dokładnie się wydarzyło - programowi partnerzy dziewczyn, Kuba i Karol, nie widzieli całej sceny. Agata, komentując sytuację w luźnej atmosferze, przyznała, że reakcja jej ukochanego z show mogłaby nie być już taka pozytywna. - Dobrze, że Kuba na spacerku, bo on by k***a, na stos, na stos by mnie rzucił - powiedziała. Ten moment wyraźnie podgrzał napięcie między uczestnikami i zainicjował dalsze emocjonalne zawirowania w hotelu.

"Hotel Paradise". Rajskie Rozdanie zaskoczyło wszystkich. Wybór mógł być tylko jeden  

Drugim kluczowym wydarzeniem odcinka była konfrontacja w hotelowej kuchni, która ujawniła rosnące napięcie między Wiktorią, Agatą i Natalią. Dziewczyny postanowiły porozmawiać o zachowaniu ostatniej z nich, które od pewnego czasu budziło wątpliwości innych uczestniczek. Agata próbowała zwrócić uwagę Natalii na jej komunikację z resztą ekipy. - Nie uważasz, że powinnaś przemyśleć po prostu sposób, w jaki się odzywasz? Jakby nie uważasz, że prowokujesz często ludzi, zamiast właśnie rozmawiać tak normalnie? - zapytała. Natalia w odpowiedzi broniła swojego zachowania. Rozmowa szybko nabrała poważnego tonu. Jednak emocje sięgnęły zenitu dopiero podczas Rajskiego Rozdania. Decyzje uczestników okazały się wyjątkowo trudne. Ostatecznie to Natalia została bez partnera i musiała opuścić program. Choć jej odejście nie było zaskoczeniem dla wszystkich, sama uczestniczka przyjęła wynik z godnością i spokojem.

