20 października wieczorem zakończyły się przesłuchania finałowe XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Przypomnijmy, że to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki klasycznej. Od 18 do 20 października, jedenastu wybitnych pianistów z całego świata prezentowało swoje interpretacje Poloneza-Fantazji As-dur op. 61 oraz jednego z dwóch koncertów fortepianowych Chopina - e-moll lub f-moll - z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki. Na miejscu nie zabrakło też znanych osobistości. Marta i Karol Nawroccy pojawili się na koncercie finałowym Konkursu Chopinowskiego.

Marta Nawrocka i Karol Nawrocki na koncercie finałowym Konkursu Chopinowskiego. Co za stylizacje!

Marta Nawrocka zachwyciła stylem. Pierwsza dama postawiła na elegancką, wieczorową stylizację. Założyła czarną, długą suknię, która podkreśla jej sylwetkę. Suknia ma prosty krój, a do tego jest subtelnie uzupełniona przez eleganckie dodatki, w tym delikatną, czarną torebkę. Nie można zapomnieć o futrze, które przyciągało spojrzenia. Jej włosy są wystylizowane w proste, klasyczne uczesanie, co doskonale współgra z całością. Marta Nawrocka zaprezentowała się bardzo szykownie i z klasą. Co sądzicie?

Styl Marty Nawrockiej jest komentowany przez ekspertów. Pierwsza dama ma swój znak rozpoznawczy

Marta Nawrocka niedawno odwiedziła przedszkole. Wybrała granatowy garnitur z dopasowaną bluzką w tym samym odcieniu oraz klasyczne dodatki - czarny pasek z subtelną klamrą i czarne szpilki. Stylistka określiła jej stylizację jako "energetyczną". Ewa Rubasińska-Ianiro zauważyła, że zestaw pierwszej damy to przykład monochromatycznej elegancji, co jest charakterystyczne dla Nawrockiej. - "Monochromatyczny zestaw garnituru i dopasowanej do niego kolorystycznie bluzki, z niewielkimi dodatkami… To już prawie zwyczajowy zestaw obowiązkowy pierwszej damy na okazje, w których to nie ona ma błyszczeć, ale jednak zaznacza swoją pozycję honorowego gościa" - powiedziała ekspertka. Stylizację oceniła jako świetny kompromis między formalnością a osobistym stylem. "Takie użycie monochromatycznych zestawów - czy to w bieli, czerni, czerwieni, czy właśnie w electric blue - jest świetnym modowym trikiem, żeby pokazać się z klasą i uniknąć przekroczenia dress codu" - wyjaśniła w rozmowie z Plotkiem.