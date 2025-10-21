XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina powoli dobieg końca. Główną nagrodę otrzymał Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych, co wywołało sporo kontrowersji. "Czy dobrze rozumiem, że zwycięzca nie otrzymał żadnej nagrody specjalnej - ani za koncert, ani za poloneza, mazurki, balladę czy sonatę? W czym więc był niby najlepszy? We wszystkim po trochu, czyli w niczym w pełni? Co to za zwycięstwo?" - czytamy w jednym z licznych komentarzy oburzonych fanów. Emocji z pewnością nie ostudzi najnowszy wpis organizatorów. Miłośników konkursu czeka kolejne rozczarowanie.

Konkurs Chopinowski. Problem z wejściówkami na Koncert Laureatów

21 października w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej ma odbyć się I Koncert Laureatów. Niestety organizatorzy już teraz poinformowali, że sprzedaż wejściówek nie będzie prowadzona. Ci, którzy posiadają bilety, mają stawić się na miejscu ponad godzinę wcześniej. Nie wszyscy są zadowoleni z takich ustaleń. "Ludzie muszą przyjść na koncert z przynajmniej godzinnym wyprzedzeniem, bo pewnie wpadnie jakiś polityk, który kompletnie nie interesuje się muzyką. Trochę to chore", "Uczciwy Polak nie ma szans na bilety", "No i kolejne rozczarowanie" - czytamy. Zdecydowana większość wciąż nie może pogodzić się z wygraną Erica Lu. W komentarzach ponownie zawrzało. "Po takim werdykcie jurorów traci się ochotę na Koncert Laureatów", "Z uwagi na wczorajszy werdykt, powinna być duża 'dostępność' biletów", "Po takim werdykcie mam dziwne wrażenie, że wojny o miejscówki raczej by nie było" - pisali oburzeni fani. Wygląda na to, że emocje związane z Konkursem Chopinowskim jeszcze długo nie opadną.

Konkurs Chopinowski. Polacy z nagrodami

W finale Polskę reprezentował Piotr Alexewicz. Pianista otrzymał V nagrodę. Jak co roku, przyznano również specjalne wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch Polaków, którzy do finału nie dotarli. Jehuda Prokopowicz otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, a Adam Kałduński Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady.