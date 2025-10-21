20 października zakończyły się przesłuchania finałowe XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 17-osobowe jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona zdecydowało, że główna nagroda należy się Ericowi Lu ze Stanów Zjednoczonych. II nagrodę otrzymał Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę Zitong Wang z Chin. Poza podium znaleźli się kolejno Tianyou Li i Shiori Kuwahara, którym przyznano IV nagrodę, Piotr Alexewicz i Vincent Ong - V nagroda oraz William Yang - VI nagroda. Wyniki, podobnie jak cały konkurs, wzbudziły ogromne emocje. Nie wszyscy zgadzają się z werdyktem. W sieci wybuchła burza.

Konkurs Chopinowski. Widzowie podzieleni po wynikach

Najwięcej emocji wzbudził brak jakiejkolwiek nagrody dla Davida Khrikuli z Gruzji. "Mam nadzieję, że David Khrikuli zostanie jak najszybciej przejęty przez najlepszy management na świecie, a jego kariera potoczy się tak, jak na to zasługuje. Gratulacje dla zwycięzców, naprawdę szczere, ale David Khrikuli to zupełnie inna liga, pianista, którego najbardziej będę chciał słuchać w przyszłości", "Nawet Chopin byłby rozczarowany, że David Khrikuli wrócił do domu z pustymi rękami" - czytamy. Niektórych zaskoczył fakt, że zwycięzca nie otrzymał żadnej nagrody specjalnej. "Wyniki konkursu wyglądają, jakby były jakimś ślepym matematycznym uśrednieniem. Sztuka na tym przegrywa, a matematyka wygrywa. Czy dobrze rozumiem, że zwycięzca nie otrzymał żadnej nagrody specjalnej - ani za koncert, ani za poloneza, mazurki, balladę czy sonatę? W czym więc był niby najlepszy? We wszystkim po trochu, czyli w niczym w pełni? Co to za zwycięstwo?" - grzmiał jeden z fanów. "Te wyniki to żart, a brak jakiejkolwiek nagrody specjalnej dla zwycięzcy jest na to dowodem" - dodał inny. A Wy co myślicie o decyzji jurorów? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Konkurs Chopinowski. Dwóch Polaków ze specjalnymi nagrodami

Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, że wśród osób, które otrzymały nagrody specjalne, znalazło się dwóch Polaków. Jehuda Prokopowicz otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, a Adam Kałduński Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady. Do XIX Konkursu Chopinowskiego zgłosiła się rekordowa liczba ponad 640 młodych artystów z najdalszych zakątków świata. W eliminacjach wzięły udział 162 osoby. W głównym konkursie wystąpiło 84 wykonawców z 19 krajów.