Zawrzało po wynikach Konkursu Chopinowskiego. Internauci się nie hamowali. Są wściekli
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dobiegł końca. Zwycięzcą został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Werdykt wywołał ogromne poruszenie wśród fanów konkursu.
Eric Lu
Fot. Krzysztof Szlęzak/NIFC

20 października zakończyły się przesłuchania finałowe XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 17-osobowe jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona zdecydowało, że główna nagroda należy się Ericowi Lu ze Stanów Zjednoczonych. II nagrodę otrzymał Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę Zitong Wang z Chin. Poza podium znaleźli się kolejno Tianyou Li i Shiori Kuwahara, którym przyznano IV nagrodę, Piotr Alexewicz i Vincent Ong - V nagroda oraz William Yang - VI nagroda. Wyniki, podobnie jak cały konkurs, wzbudziły ogromne emocje. Nie wszyscy zgadzają się z werdyktem. W sieci wybuchła burza. 

Zobacz wideo Byłem w "strefie kibica" dla fanów Konkursu Chopinowskiego. Piotr Alexewicz połączył pokolenia w Barze Studio

Konkurs Chopinowski. Widzowie podzieleni po wynikach 

Najwięcej emocji wzbudził brak jakiejkolwiek nagrody dla Davida Khrikuli z Gruzji. "Mam nadzieję, że David Khrikuli zostanie jak najszybciej przejęty przez najlepszy management na świecie, a jego kariera potoczy się tak, jak na to zasługuje. Gratulacje dla zwycięzców, naprawdę szczere, ale David Khrikuli to zupełnie inna liga, pianista, którego najbardziej będę chciał słuchać w przyszłości", "Nawet Chopin byłby rozczarowany, że David Khrikuli wrócił do domu z pustymi rękami" - czytamy. Niektórych zaskoczył fakt, że zwycięzca nie otrzymał żadnej nagrody specjalnej. "Wyniki konkursu wyglądają, jakby były jakimś ślepym matematycznym uśrednieniem. Sztuka na tym przegrywa, a matematyka wygrywa. Czy dobrze rozumiem, że zwycięzca nie otrzymał żadnej nagrody specjalnej - ani za koncert, ani za poloneza, mazurki, balladę czy sonatę? W czym więc był niby najlepszy? We wszystkim po trochu, czyli w niczym w pełni? Co to za zwycięstwo?" - grzmiał jeden z fanów. "Te wyniki to żart, a brak jakiejkolwiek nagrody specjalnej dla zwycięzcy jest na to dowodem" - dodał inny. A Wy co myślicie o decyzji jurorów? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. 

Konkurs Chopinowski. Dwóch Polaków ze specjalnymi nagrodami 

Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, że wśród osób, które otrzymały nagrody specjalne, znalazło się dwóch Polaków. Jehuda Prokopowicz otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, a Adam Kałduński Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady. Do XIX Konkursu Chopinowskiego zgłosiła się rekordowa liczba ponad 640 młodych artystów z najdalszych zakątków świata. W eliminacjach wzięły udział 162 osoby. W głównym konkursie wystąpiło 84 wykonawców z 19 krajów. 

