Rubaszny żart na Telekamerach. Niewiarygodne, że takie słowa padły ze sceny

W poniedziałkowy wieczór 20 października w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin odbyła się kolejna już gala Telekamer "Tele Tygodnia" 2025, czyli jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiej telewizji. Plebiscyt, który wyróżnia najpopularniejsze postacie i programy mijającego roku, jak zawsze przyciągnął tłumy gwiazd i dostarczył widzom sporo emocji. Nikt jednak nie spodziewał się, że ze sceny padną takie słowa...

Żart na gali "Tele Tygodnia" zaskoczył widownię. Takie słowa padły o Aleksandrze Baronie

W tym roku uroczystość poprowadzili Agnieszka Hyży oraz Błażej Stencel, a podczas wręczania statuetek nie zabrakło też specyficznego elementu humorystycznego. Jednym z nich była przemowa Pauliny Chylewskiej, która odbierając nagrodę, postanowiła rozluźnić atmosferę. Dziennikarka zażartowała ze swojej przemowy, nawiązując do trenerów "The Voice of Poland". - Moja mowa będzie krótsza niż Tomsona i Barona. Oni to mogą długo, coś o tym wiem - powiedziała ze sceny, wywołując poruszenie na widowni. Na żart szybko zareagowała Hyży, która zauważyła: - Zabrzmiało dwuznacznie! - rzuciła z uśmiechem, czym rozbawiła publiczność. Po chwili prowadząca nieco próbowała doprecyzować, półżartem dodając, że Chylewskiej chyba chodziło o długie mówienie. To wywołało jeszcze większe salwy śmiechu na sali.

Gala Telekamer zgromadziła tłumy. Joanna Liszowska i Małgorzata Pieńkowska zachwyciły na ściance

Gala Telekamer "Tele Tygodnia" przyciągnęła wiele znanych twarzy i była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu. W ramach 28. edycji prestiżowego plebiscytu wyróżniono najpopularniejsze osobowości i produkcje telewizyjne w aż ośmiu kategoriach: Aktor, Juror, Format rozrywkowy, Aktorka, Serial oraz Olśnienie Tele Tygodnia. Uroczysta gala odbyła się w blasku fleszy, a czerwony dywan należał do gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród nich pojawiły się m.in. Małgorzata Tomaszewska, która zachwyciła w odważnej, skórzanej kreacji, Joanna Liszowska prezentująca ponadczasową elegancję w czerni oraz Małgorzata Pieńkowska, która przyciągała wzrok prostą sukienką z dekoltem. Więcej informacji o stylizacji gwizd podczas wydarzenia znajdziecie TUTAJ.