W ostatnich odcinkach "Hotelu Paradise" aż kipiało od emocji. Ostatnio to uczestnicy na prośbę Edyty Zając musieli zdecydować, która z par tworzy najsłabszą relację romantyczną. Mieszkańcy hotelu w przeważającej większości wskazali Oliwię i Andrzeja. Uczestnicy otrzymali po siedem głosów i para w konsekwencji musiała opuścić program. - Nie mam pretensji do nikogo. Szkoda, że nie widzieliście naszej dzisiejszej randki, bo jak ją zobaczycie, to na pewno stwierdzicie, że była to relacja romantyczna - podkreśliła uczestniczka przed wyjściem z programu. Na tym koniec zaskakujących zwrotów akcji. Podczas ostatniej Pandory okazało się, że Wiktoria ma tajemniczego adoratora, jak wyniknęło z jednego z pytań. W końcu to Staszek przyznał się, że chodziło właśnie i niego. "Nie wiem, skąd to pytanie. Może ktoś podejrzewa, że Wiktoria mi się podoba? Muszę przyznać, że dla mnie jest atrakcyjną dziewczyną i być może to chodziło o mnie" - podkreślił. Co nowego w "Hotelu Paradise"? W najnowszym odcinku Magda zalała się łzami przez jednego z uczestników.

"Hotel Paradise". Magda nagle zaczęła płakać, gdy zobaczyła co robi Milan

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise", który pojawił się na antenie TVN7 20 października Magda w pewnym momencie została nagle wyprowadzona z równowagi i z płaczem wybiegła z pomieszczenia. Uczestniczkę rozjuszyło zachowanie Milana, który przyniósł drinki Julii i Michałowi. Kiedy dostrzegła to Magda, nagle podniosła głos. - Ja mam tego k**a dość - wykrzyknęła i uciekła do sypialni, gdzie z płaczem rzuciła się na łóżko. W pokoju uczestniczki zjawiła się Wiktoria, która próbowała ją pocieszać. Uczestniczka podkreślała, że ma wszystkiego dość i chce już wracać do domu. Milan początkowo nie specjalnie przejął się całą sytuacją i stwierdził, że nie zrobił nic złego. Mało tego przyznał, co ostatnio usłyszał od Magdy.

A wiesz, co ona do mnie powiedziała? Od jutra biorę Stasia. To sp********j z tym Stasiem. Ja też jestem zazdrosną osobą i ona tak do mnie nie może mówić

- wyznał Milan. W kulminacyjnym momencie Magdę próbowała pocieszać Natalia.

Daj mi spokój. Jedyna osoba, która była dla mnie ważna ma mnie w p****ie

- wykrzyczała Magda. Kiedy w końcu dziewczyny zmusiły Milana, aby przeprosił Magdę, sytuacja jeszcze bardziej się zaogniła i w niecenzuralnych słowach uczestniczka kazała Milanowi wynosić się z pokoju. Jak się jednak okazało, konflikt nagle został przerwany... namiętnym pocałunkiem. Nadarzacie za tymi zwrotami akcji?

"Hotel Paradise". Widzowie oburzeni zachowaniem Magdy. "Nie potrafi się zachować"

Co na to widzowie "Hotelu Paradise"? Wygląda na to, że zachowanie Magdy bardzo zniechęciło widzów i nie są jej przychylni. "Czy Magda potrafi nie krzyczeć? Wszystkich uczy kultury i wysyła ich spać, a sama nie potrafi się zachować", "No komedia i przedszkole", "Trudne sprawy" - czytamy w komentarzach na profilu programu na Instagramie.