Adrian Szymaniak pojawił się w trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". To właśnie tam poznał Anitę Szydłowską. Dziś para wychowuje razem dwójkę dzieci. Często pokazywali rodzinne chwile w mediach społecznościowych, a fani chętnie zaglądali za kulisy ich życia. Niedawno uczestnik popularnego formatu poinformował, że zmaga się z glejakiem IV stopnia. Teraz przekazał kolejne wieści w sprawie leczenia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian wyjeżdża na leczenie

Adrian i Anita szukali mieszkania w Bydgoszczy, w której uczestnik znalazł pomoc. "Za kilka dni meldujemy się całą rodziną w Bydgoszczy. Zacznie się kilkutygodniowy okres radio- i chemioterapii. To skok w nieznane, ale wiemy, że chcemy być razem przez cały ten czas" - napisała na Instagramie 18 października Anita. Rodzinie udało się znaleźć odpowiednie lokum. "Wczoraj udało nam się dograć mieszkanko w okolicach onkologii, chociaż nie jest do końca wyposażone, nadmuchany materac i damy radę!" - dodała. 19 października na relacji na Instagramie Adriana pojawiła się wiadomość, na którą wielu czekało. Szymaniak wyruszył do Bydgoszczy na leczenie. "To jadę... na planowanie dalszego leczenia" - przekazał na InstaStories.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian pobiorą się jeszcze w tym roku

Zakochani, ze względu na chorobę Adriana, chcą przyśpieszyć ślub kościelny. - To była jedna z pierwszych rzeczy, kiedy Adrian trafił do szpitala i jeszcze nie wiadomo było, jaka to była diagnoza, ale wszystko nagle wywołało w nas takie silne emocje i powiedziałam: ''Adrian, my musimy wziąć ślub ze sobą teraz''. (...) Zawsze odkładaliśmy te marzenia na później - bo dzieci są za małe, bo może nie ma finansów, bo może kiedy indziej. (...) To zawsze się rozmywa, że zawsze jest ''na później'', a teraz wiemy, że trzeba żyć chwilą. (...) To będzie też zupełnie inne doświadczenie. Będą tam też obecne nasze dzieci, które będą pamiętały nie szpitalne korytarze, tylko też szczęśliwych, uśmiechniętych rodziców - przekazała w rozmowie z Party Szydłowska. 17 października na Instagramie opublikowali filmik - Anita kroczy za rękę z mężem po romantycznej ulicy. Możemy podziwiać ją w ślubnej sukni. Ponadto w materiale wspomniano o dacie ślubu pary. Jak wynika z napisu, który pojawił się na nagraniu, Adrian i Anita pobiorą się już 12 grudnia. "To dzieje się naprawdę! Na dobre i na złe" - przekazali.