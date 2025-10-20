Piotr Alexewicz miał okazję zaprezentować się 19 października na finałowym koncercie Konkursu Chopinowskiego. Słuchacze z Polski docenili jego doświadczenie, wrażliwość i nieprawdopodobny talent. Okazuje się, że w lawinie komentarzy można znaleźć głosy nie tylko naszych rodaków. Fani Konkursu Chopinowskiego z całego świata są pod ogromnym wrażeniem.

Piotr Alexewicz pokazał się z dobrej strony. "Absolutnie pierwsza klasa"

W niedzielę na Konkursie Chopinowskim mogliśmy wysłuchać Miyu Shindo, Zitong Wang, Williama Yanga oraz Piotra Alexewicza. Przypomnijmy, że Polak kształcił się muzycznie w szkołach w Polsce oraz Szwajcarii. Konkurs Chopinowski jest dla niego wyzwaniem, ale już wcześniej miał z nim do czynienia - brał udział w XVIII edycji i przeszedł do III etapu. Zanim jednak poznamy wyniki tegorocznej edycji, możemy przeanalizować komentarze, które dotyczą naszego pianisty. Nie da się ukryć, że oczarował słuchaczy z krajów anglojęzycznych, a także z Niemiec, Hiszpanii czy Korei Południowej. "To było absolutnie niezwykłe! Piękne frazowanie i brzmienie. Piotr ma głębszy wgląd w sedno muzyki niż inni konkurenci, których słyszałem. Wszystko brzmiało naturalnie i autentycznie. Czuję się, jakbym słyszał prawdziwego Chopina", "Był to występ w typowo chopinowskim stylu", "Wyjątkowo mistrzowski i stylowy poziom Piotra Alexewicza w Koncercie Chopina - rzadka, piękna i wirtuozowska interpretacja!", "Dla mnie najlepszy ze wszystkich uczestników. Odpowiednie brzmienie, głębokie frazowanie i równowaga rytmiczna składają się na solidny, naturalny występ bez zbędnych afektacji",

Myślę, że wygra

- czytamy zagraniczne komentarze na YouTubie.

Piotr Alexewicz walczy o zwycięstwo. Co o nim wiemy?

Polski pianista zaczął interesować się muzyką już we wczesnym dzieciństwie. Piękno fortepianu pokazała mu po raz pierwszy babcia. Alexewicz po lekcjach z nią zaczął poważnie myśleć o muzycznej przyszłości. W 2021 roku postanowił przeprowadzić się do Zurychu. Występuje nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej. Odwiedził m.in. Danię, Niemcy, USA, Japonię czy Chorwację. Piotr Alexewicz otrzymał nagrodę Młodego Promotora Polski.