Zbliżamy się do rozstrzygnięcia XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 20 października wystąpią ostatni finaliści, a późnym wieczorem mamy usłyszeć werdykt i dowiedzieć się, kto wygrał prestiżowy konkurs. Z zainteresowaniem wydarzenie śledzi Rafał Trzaskowski, który pojawia się w Filharmonii Narodowej, słuchając występów. Jak ocenia występy finalistów?

Konkurs Chopinowski 2025. Rafał Trzaskowski komentuje występy pianistów

Prezydent Warszawy chętnie dzieli się przemyśleniami co do przebiegu Konkurs Chopinowskiego. Teraz Trzaskowski postanowił ocenić finałowe występy pianistów. "Dziś William Yang absolutnie niedościgniony. Precyzja, subtelność, ani jednego niepotrzebnego ruchu. Czekałem z niecierpliwością na Miyu Shindo i znowu była świetna, ale Zitong Wang była dziś po prostu lepsza. Super wyrównany, rewelacyjny poziom, do którego dorównał Piotr Alexewicz" - napisał w poście na Facebooku. Kto wygra Konkurs Chopinowski? Niedawno politykowi udało się wytypować niektórych finalistów, o czym pisaliśmy tutaj. Trzaskowski ma swoich faworytów. "Ale jeżeli chcemy prawdziwego artyzmu i zaskakującej, niesztampowej interpretacji to jednak William Yang. Z Tianyao Lyu na razie moja para faworytów" - czytamy.

Konkurs Chopinowski 2025. Rafał Trzaskowski wskazał swoich faworytów. Tak skomentowali to internauci

Pod postem Trzaskowskiego pojawiła się masa komentarzy. Wielu internautów podzielało zdanie polityka. "Pełna zgoda, a jutro jeszcze David Khrikuli! Fajnie, że Pan tam jest i słucha. Dla nas, ludzi kultury, to bardzo ważna obecność", "Mam te same odczucia", "To też mój faworyt", "To także i moi faworyci" - pisali fani konkursu. Niektórzy mieli jednak inne zdanie. Zauważają, że dziś czekają nas występy utalentowanych pianistów, którzy mają szansę na wygraną. "Zgoda, ta dwójka znakomita, ale jutro też bardzo silna grupa", "Ja jednak kocham Gruzina, jeszcze nie wystąpił, a medale rozdane...", "Oj nie, nie zgadzam się, amerykański polonez to wcale nie przypominał poloneza, koncert też nie porwał" , "Jutro grają znakomici pianiści i moja ulubiona Shiori Kuwahara" - pisali internauci.