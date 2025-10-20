Tomasz Karolak jest jednym z uczestników 17. edycji "Tańca z gwiazdami’. Jego parkietowe popisy budzą wiele kontrowersji. Wielu zarzuca mu, że nie podchodzi poważnie do swoich występów. Czyżby w ostatnim odcinku aktor chciał pokazać, co myśli o krytycznych opiniach? Karolak bowiem pozwolił sobie przed kamerami na obraźliwy gest. Później próbował zatuszować wpadkę.

Zobacz wideo Pavlović wspomina pierwszy raz w "TzG". To oni zmienili jej nastawienie

"Taniec z gwiazdami". Oburzający gest Tomasza Karolaka. Przesadził?

W szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy mieli za zadanie odtworzyć legendarne choreografie z poprzednich edycji. Tomasz Karolak i Izabela Skierska odwzorowali taniec Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego. Tancerka była obecna na widowni i przed występem pary Krzysztof Ibisz uciął sobie z nią pogawędkę. W międzyczasie pokazano czekającego na występ aktora, który niespodziewanie pokazał do kamery środkowy palec. Szybko jednak się zreflektował i zaczął wymachiwać pozostałymi palcami i się uśmiechać, aby zatuszować sytuację. Wielu widzów było zniesmaczonych gestem aktora. Swoje oburzenie wyrażali w komentarzach. "Mam wrażenie, jakby Tomek był tam za karę - na balkonie wśród innych uczestników prawie go nie ma. Do jury odezwał się już kilka razy tak, że teraz wszyscy obchodzą się z nim, jak z jajkiem - oby tylko czegoś znów nie powiedział. Jeszcze ten środkowy palec do kamery", "Pokaz chamstwa i prostactwa", "Trzeba się nauczyć nad sobą panować". Znaleźli się także obrońcy aktora. "Przecież to było niechcący. Ludzie doinformujcie się, zanim zaczniecie kogoś wyzywać" - pisali.

Występ Tomasza Karolaka stał pod znakiem zapytania

Na krótko przed rozpoczęciem odcinka pojawiły się niepokojące wieści na temat Tomasza Karolaka. Okazało się, że aktor zmaga się z kontuzją kolana i jego występ do końca stał pod znakiem zapytania. - Nadwyrężył na treningach kolano. Z trudem tańczył na próbie generalnej. Tomek waha się, czy zatańczyć, ale bardzo chce. Na pewno pojawi się w odcinku, ale decyzję ma podjąć na chwilę przed występem - ujawnił informator portalu Pudelek.