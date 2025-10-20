"Taniec z gwiazdami" jak zwykle wywołuje masę emocji, również tych negatywnych. Takie pojawiają się, kiedy pewne kwestie nie idą po myśli widzów. W szóstym odcinku z programem pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta, którzy wytańczyli 28 punktów. Zdaniem wielu nie odstawali od reszty par, a wręcz przeciwnie - zaprezentowali się po raz kolejny widowiskowo.

"Taniec z gwiazdami" i fala krytyki. Kto powinien odpaść?

W programie każdy ma swojego faworyta. Wielu chciało, aby Sikora został w show jak najdłużej. Świadczą o tym komentarze pod ostatnimi postami na Instagramie programu. "Nie jest to sprawiedliwy werdykt", "To chyba jakieś nieporozumienie... Z całym szacunkiem, ale Basia chodzi po parkiecie, a Karolak się nie stara. Przykro się na to patrzy... Bardzo szkoda mi Olka, bo widać, że dawał z siebie 100 proc., a Daria to zawsze petarda!", "Wielka szkoda. Nie tak miało być. Karolak powinien odpaść!", "Moja ukochana para. Żartujecie sobie w tym momencie? Chociaż mogłam to przewidzieć... Totalnie nie zasłużyli na przegraną, ten taniec był super!" - czytamy. Przypomnijmy, że tuż przed emisją tego odcinka z show pożegnała się Maja Bohosiewicz, która zrezygnowała z dalszego udziału z powodu kontuzji.

"Taniec z gwiazdami" z gościnią specjalną. Edyta Górniak wparowała na parkiet

17. edycja programu nie mogła obyć się bez Edyty Górniak - diwa zapraszana jest do show w każdym sezonie. Wokalistka brała udział w tanecznej przygodzie w 2010 roku i każdy powrót do "Tańca z gwiazdami" odradza w niej te wspomnienia. W ostatnim odcinku widzieliśmy, jak Górniak zalewa się łzami przez występ Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina. Wszystko przez to, że duet odtworzył tango wokalistki sprzed lat. - To jest dokładnie ta choreografia! Jest pani niesamowita - rzuciła Górniak do aktorki. - To dla mnie niezwykle emocjonujący wieczór - uzupełniła.