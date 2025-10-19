Za nami już szósty odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym nie brakowało emocji. Tym razem uczestnicy zaprezentowali historyczne choreografie ze wszystkich odcinków show. Do tego sporo działo się na samym parkiecie - Bagi pocałował Tarnowską, a Edyta Górniak wparowała nagle na parkiet i zalała się łzami po występie Barbary Bursztynowicz. Czadu dali też jak zwykle Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Popiel wytańczył pierwszą 40. Kto najbardziej oberwał przed programem?

"Taniec z gwiazdami". Marcin Rogacewicz znów pocałował Agnieszkę Kaczorowską. "Czuję zażenowanie"

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska wykonali na parkiecie cha-chę do utworu "Cry to Me" z kinowego hitu "Dirty Dancing". Pięć lat wcześniej ten układ zaprezentowali przed widzami Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino. - Dawno nie widziałam tak dobrej cha-chy, która nie wynikała z nóżek i rączek, tylko wynikała z pracy twojego podbrzusza. Była subtelna, wysmakowana, delikatna, taka jak powinna być - chwaliła Rogacewicza Iwona Pavlović. Para otrzymała od jurorów 40 punktów. Uwagę wszystkich zwróciło jednak co innego.

Zakochani nie tylko pląsali bowiem na parkiecie, wykonując zmysłowe ruchy, ale na zakończenie padli na parkiet, a Marcin Rogacewicz złożył na ustach Agnieszki Kaczorowskiej kolejny już soczysty pocałunek. Obok tej sceny widzowie nie przeszli obojętnie, komentując ją w sieci. Nie da się ukryć, że show, które para pokazała w "Tańcu z gwiazdami" podzieliło widzów. Jedni nie kryli zachwytu, a inni oburzenia. "Trochę klasy", "Czy może być w ich tańcu taniec, a nie tylko miłosne umizgi?", " Naprawdę można swoją miłość zaprezentować z klasą, a tutaj jest tego wszystkie za dużo", "Ja bardzo lubię patrzeć na ich taniec, ale czuję zażenowanie, jak tak epatują swoimi prywatnymi uczuciami" - pisali zbulwersowani internauci. Inni natomiast chętnie wyrazili swój zachwyt. "Taniec sztos", "To było coś pięknego! Emocje oddane w całości, a nawet więcej", "Najlepsi z najlepszych" - pisali. A jakie wy macie zdanie o występie pary? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Taniec z gwiazdami". Kto pojawił się na ściance?

Na widowni szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami" nie brakowało innych, nie tylko tych tańczących gwiazd. Poza Edytą Górniak, która zrobiła show na parkiecie, można było zobaczyć także Marka Krupskiego, który pojawił się u boku swojej córki, 19-letniej Mii. Kto jeszcze pozował na ściance przed programem? Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.