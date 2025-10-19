Szósty odcinek "Tańca z gwiazdami" przyniósł kolejną porcję emocji i niespodzianek. Tym razem uczestnicy zaprezentowali na parkiecie historyczne choreografie ze wszystkich odcinków programu. Nie zabrakło też gościni specjalnej, którą była Edyta Górniak. Artystka nagle zaskoczyła wszystkich, gdy wparowała na parkiet tuż po występie Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina.

"Taniec z gwiazdami". Edyta Górniak zalała się łzami. Wparowała na parkiet

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin odtworzyli na parkiecie tango Edyty Górniak i Jana Klimenta sprzed lat. Tuż po ich występie doszło do zaskakującej sceny - nagle na parkiet wparowała sama Edyta Górniak, która nie kryła wzruszenia. Przytuliła Barbarę Bursztynowicz i zasypała ją komplementami. - To jest dokładnie ta choreografia! Jest pani niesamowita - powiedziała artystka, która nie była w stanie pohamować łez. - To dla mnie niezwykle emocjonujący wieczór - przyznała poruszona Edyta Górniak. Była też oczarowana wyglądem aktorki. - Jest pani taka śliczna z bliska. Piękna dziewczyna - piała z zachwytu.

Nie tylko Edyta Górniak była zachwycona występem Barbary Bursztynowicz. W komentarzach zawrzało, a widzowie nie kryją oczarowania. "Pięknie! Płaczę razem z Edytą. Basia do finału!", "Wspaniale! Ile emocji! Trzymam za was kciuki!", "W wieku takim, jak Basia - chciałabym móc tak zatańczyć!", "Podziwiam panią Basię za odwagę, samozaparcie, ambicję. Basia jest wzorem" - czytamy pod występem Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina, który został wrzucony na Instagram.

"Taniec z gwiazdami". Kolejny pocałunek na parkiecie. Nikt się tego nie spodziewał

W szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami" sporo się działo, a sceny z udziałem Edyty Górniak to nie wszystko. Emocje sięgnęły także zenitu, gdy Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska nagle pocałowali się na parkiecie. Publiczność wstała z miejsc i zaczęła bić brawa po występie. Rafał Maserak od razu zwrócił się do Bagiego. "Mikołaj, jesteś z nami?". "Lekko na innej planecie" - powiedział influencer. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.