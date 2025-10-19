"Rolnik szuka żony" to program TVP, który umożliwia znalezienie prawdziwej miłości. W nowej edycji jednym z uczestników jest Krzysztof. O jego względy walczą Milena i Agnieszka. W ostatnim odcinku parę kwestii się rozjaśniło. Wszystko wskazuje na to, że rolnikowi znacznie bliżej jest do Agnieszki. Wychodzi na jaw, że niekoniecznie dogaduje się z Mileną. Nie oznacza to jednak, że walka dobiegła końca. Krzysztof wciąż nie podjął ostatecznej decyzji.

"Rolnik szuka żony". Kandydatki walczą o serca rolników. Jakie decyzje zostaną podjęte?

Wszystko zaczęło się od pytania Krzysztofa do Agnieszki. Mocne słowa padły przy śniadaniu. - Widzisz się tutaj? Tutaj, ale tak bardziej, że u mojego boku - spytał Krzysztof. - Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć teraz - przyznała kobieta. Dodała, że nie lubi takich pytań, bo niełatwo jest odpowiedzieć wprost. W końcu jednak wyznała: - Po to tu jestem. - Przemilczałam to pytanie, bo nie lubię takich pytań... Na pewno widzę siebie tutaj. Polubiłam Krzysia, tylko czasem trudno odpowiedzieć wprost - powiedziała po chwili. Jak Milena zareagowała na podobne pytanie? Krzysztof nie był zadowolony. - Na pewno musiałabym się zakochać, żeby zdecydować, czy mogłabym tu w ogóle zostać. Myślę, że to jest kluczowe. Zobaczymy, jak to się potoczy - skwitowała.

"Rolnik szuka żony". Krzysztof podjął decyzję? Te słowa mówią wszystko

Krzysztof nie podjął jeszcze decyzji. Są jednak pewne znaki. - Myślę, że Milena by nie zostawiła wszystkiego, tej swojej pracy. Tu musiałaby zacząć wszystko od nowa. Nasze światy są zupełnie inne trochę. Ona jednak jest przywiązana do tego, co robi. Nie wiem, ale to chyba nie to... - powiedział. Tymczasem z Agnieszką doszło do pierwszych czułości. Krzysztof zapytał ją, jak się przy nim czuje. - Dobrze, bardzo komfortowo. Bezpiecznie - wyznała. - Ja też przy tobie czuję się bardzo dobrze. Cudownie w zasadzie! - odparł rolnik. Rozmowa zakończyła się pocałunkiem w policzek.