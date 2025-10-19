Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Chcieli być jak Kaczorowska i Rogacewicz? Bagi pocałował Tarnowską na parkiecie "Tańca z gwiazdami"
W "Tańcu z gwiazdami" kolejna porcja emocji! Tym razem Mikołaj Bagi Bagiński zaszalał z Magdaleną Tarnowską i powtórzył numer Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z pocałunkiem.
Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska w 'Tańcu z gwiazdami'
KAPIF

Trwa szósty odcinek "Tańca z gwiazdami" i jak zwykle, emocji nie brakuje. W tym odcinku uczestnicy odtworzyli kultowe choreografie ze wszystkich odcinków programu. Na parkiecie mogliśmy podziwiać już Maurycego Popiela i Sarę Janicką, a jako następni zaprezentowali się Mikołaj Bagi Bagiński i Marta Tarnowska, którzy zatańczyli zmysłowe tango wykonane przed laty przez Tomasza Barańskiego i Klaudię Halejcio. Parę zdecydowanie poniosły emocje.

Zobacz wideo Jelonek kontaktował się z Zillmann przed startem "Tzg". Ale komentarz o Kaczorowskiej!

"Taniec z gwiazdami". Czułości na parkiecie. Bagi pocałował Tarnowską

Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska dali czadu na parkiecie. Emocje sięgnęły jednak zenity, gdy nagle Bagi pocałował swoją taneczną partnerkę. Publiczność wstała z miejsc i zaczęła bić prawa po występie. Rafał Maserak od razu zwrócił się do Bagiego. "Mikołaj, jesteś z nami?". "Lekko na innej planecie" - powiedział influencer. "To, ile emocji włożyłeś w ten taniec, naprawdę mnie zaskoczyło" - stwierdziła Iwona Pavlović. Za swój występ para zgarnęła 33 punkty. 

Artykuł jest aktualizowany 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/10 Który aktor zagrał rolę Janka Kosa w serialu "Czterej pancerni i pies"?

Quiz: Masz pamięć do twarzy? Pytamy o kultowych aktorów PRL-u! Zawalcz o wynik 10/10
Popularne