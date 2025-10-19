Trwa szósty odcinek "Tańca z gwiazdami" i jak zwykle, emocji nie brakuje. W tym odcinku uczestnicy odtworzyli kultowe choreografie ze wszystkich odcinków programu. Na parkiecie mogliśmy podziwiać już Maurycego Popiela i Sarę Janicką, a jako następni zaprezentowali się Mikołaj Bagi Bagiński i Marta Tarnowska, którzy zatańczyli zmysłowe tango wykonane przed laty przez Tomasza Barańskiego i Klaudię Halejcio. Parę zdecydowanie poniosły emocje.

"Taniec z gwiazdami". Czułości na parkiecie. Bagi pocałował Tarnowską

Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska dali czadu na parkiecie. Emocje sięgnęły jednak zenity, gdy nagle Bagi pocałował swoją taneczną partnerkę. Publiczność wstała z miejsc i zaczęła bić prawa po występie. Rafał Maserak od razu zwrócił się do Bagiego. "Mikołaj, jesteś z nami?". "Lekko na innej planecie" - powiedział influencer. "To, ile emocji włożyłeś w ten taniec, naprawdę mnie zaskoczyło" - stwierdziła Iwona Pavlović. Za swój występ para zgarnęła 33 punkty.

