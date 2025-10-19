Rozpoczął się nowy odcinek "Tańca z gwiazdami". Na ściance przed odcinkiem nie zabrakło gwiazd. Mowa przede wszystkim o jurorach. Swoje stylizacje zaprezentowali: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda. Oczy fotoreporterów były również zwrócone w stronę Marka Krupskiego. Mężczyzna nie pozował sam. U jego boku pojawiła się 19-letnia córka Mia. Nie da się ukryć, że wszyscy postawili na wyróżniające się stylizacje.

"Taniec z gwiazdami". Takie stroje królowały na ściance

Ewa Kasprzyk miała na sobie odważny, leopardzi płaszcz o kroju kopertowym, z głębokim dekoltem. Ubranie ma czerwone akcenty przy mankietach, które dodają koloru do drapieżnego wzoru. Do tego dobrała czarne skórzane spodnie, które nadają stylizacji elegancji i drapieżności. Tomasz Wygoda tego dnia wybrał złotą koszulę z błyszczącego materiału, która zdecydowanie przyciąga wzrok. Co więcej, retro koszula jest z kołnierzykiem na sznurek. Do tego juror szerokie, ciemne spodnie dzwony, które tworzą harmonijną stylizację. Rafał Maserak w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami" wystąpił w klasycznym garniturze. Uwagę przyciągał jednak nietypowy, aksamitny materiał. Iwona Pavlović postawiła na elegancję w nowoczesnym wydaniu: czarna koszula o satynowym połysku z dużym kołnierzem i ozdobnymi guzikami. Luźny krój połączył wygodę z szykiem, a białe przeszycia idealnie go uzupełniają. Kobieta dodała również duże kolczyki prostą fryzurę.

Marek Krupski pozował na ściance "Tańca z gwiazdami". Obok niego pojawiła się córka

Na ściance pojawił się Marek Krupski. Przypomnijmy, że jego żoną jest Magdalena Modra-Krupska. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2007 roku. Para rok wcześniej powitała na świecie swoją pierwszą córkę, Mię, a w 2014 roku urodziła się ich druga córka, Lea. Starsza pociecha pozowała obok taty na ściance "Tańca z gwiazdami". Mia postawiła na komplet z ciemnego denimu, kurtkę i spodnie w drobny prążek. Co ciekawe, 19-latka ma już na koncie pierwsze sukcesy. Występowała w takich filmach, jak "Planeta singli 3" oraz "P******ć Mickiewicza". ZOBACZ TEŻ: Bohosiewicz nagle zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami". Kosiński króciutko komentuje. Ależ słowa!