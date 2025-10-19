Ostatni tydzień dostarczył fanom "Tańca z gwiazdami" wielu emocji. Z programem niespodziewania musiała pożegnać się Maja Bohosiewicz, która doznała poważnego urazu żeber. To znaczy, że w szóstym odcinku na parkiecie zatańczy osiem par. Tym razem uczestnicy odtworzyli kultowe choreografie z poprzednich edycji. Kto wypadł najlepiej, a kto musiał opuścić program?

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w szóstym odcinku?

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Maurycy Popiel i Sara Janicka. Para wykonała kultową rumbę Kingi Rusin i Stefano Terrazzino z 2006 roku. Ich taniec bardzo spodobał się jurorom, choć mieli kilka uwag - Odczuwam prawdziwą przyjemność z oglądania was. (...) Była praca bioder, ale taka syntetyczna - zauważyła Iwona Pavlović. Para zgarnęła 35 punktów. Kolejni na parkiecie pojawili się Mikołaj "Bagi" Bagiński i Marta Tarnowska, którzy zatańczyli zmysłowe tango wykonane przed laty przez Tomasza Barańskiego i Klaudię Halejcio. - Ty tak pięknie się zmieniasz. (...) Uruchomiłeś swoją głowę, była na boki, do przodu, byłeś bardziej wojowniczy, bardziej skupiony - mówił Tomasz Wygoda. Innego zdania był Rafał Maserak, któremu zabrakło emocji. Ostatecznie para zgarnęła 33 punkty. Tuż po nich wystąpili Olek Sikora i Daria Syta. Para wykonała sambę Janji Lesar i Dawida Kwiatkowskiego z 2014 roku. - Troszkę mi brakowało luzu sambowego, ale ogólnie wszyscy się świetnie bawili - stwierdził Rafał Maserak. - Było odlotowo - skwitowała krótko Ewa Kasprzyk. Za występ otrzymali 28 punktów.

Po przerwie na parkiet wskoczyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Para zatańczyła rumbę, którą w 2018 roku wykonali Agata Kulesza i Stefano Terrazzino. Publiczność wstała z miejsc. Zachwyceni byli również jurorzy. - Absolutnie mnie złapałaś. Za głowę, za technikę. (...) Wstaję, żeby ci się pokłonić i podziękować, za to, że pokazałaś tak bardzo, jak wygląda rumba w tańcu towarzyskim - chwaliła Iwona Pavlović. Gorodecka i Kuroczko zgarnęli za występ 40 punktów.

Artykuł w trakcie aktualizowania...