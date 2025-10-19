Gruchnęły niepokojące wieści o Karolaku. Nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Tomasz Karolak to jeden z uczestników "Tańca z gwiazdami", który od początku swojego udziału budzi niemałe emocje. Jego pląsy na parkiecie są szeroko komentowane w sieci - jedni doceniają jego poczucie humoru, inni wytykają mu braki techniczne. Teraz jednak gruchnęły niepokojące wieści. Według doniesień, może nie pojawić się w najnowszym odcinku "Tańca z gwiazdami".

Tomasz Karolak nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Niepokojące doniesienia zza kulis programu

Serwis Pudelek donosi bowiem, że Tomasz Karolak w ostatnich dniach cierpi z powodu urazu kolana, który ma utrudniać mu poruszanie się, nie wspominając nawet o tańcu. "Nadwyrężył na treningach kolano. Z trudem tańczył na próbie generalnej. Tomek waha się, czy zatańczyć, ale bardzo chce. Na pewno pojawi się w odcinku, ale decyzję ma podjąć na chwilę przed występem" - wyznał informator Pudelka. Co jednak ciekawe, taneczna partnerka Tomasza Karolaka, Izabela Skierska, udostępniła na Instagramie zdjęcie uczestników, na których nie widać aktora. Tancerka zachęciła jednak widzów do oglądania wieczornego odcinka. "Oglądajcie 19.55 na Polsacie" - napisała. Poprosiliśmy aktora i tancerkę o komentarz, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Maja Bohosiewicz rezygnuje z "Tańca z gwiazdami". "Za wszystko co złe przepraszam"

Z "Tańcem z gwiazdami" pożegnała się już Maja Bohosiewicz, która ogłosiła swoją rezygnację 16 października. - Ponad tydzień temu doznałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej, bo taniec i ta przygoda dawały mi taką ogromną radość... - uzupełniła. Bohosiewicz przeszła następnie do podziękować. "Chciałam bardzo podziękować przede wszystkim mojemu partnerowi Albertowi za cały ten wspólny czas. Za to, że zawsze byłeś obok gotowy do pomocy, cierpliwy i czuły. Całej produkcji - ludzi których nie widzicie, a to oni tworzą to piękne show. Naszym choreografom Michałowi, Maćkowi, Krzyśkowi, Igorowi. Martynce za najpiękniejsze stroje, jakie mogłam sobie wymarzyć. Agnieszce, która dokarmiała mnie bajecznymi i herbatką na sali prób. Kochanemu beauty teamowi, który dbał, żebym zawsze wyglądała najlepiej, jak się da i czuła się świetnie" - napisała. Nie zabrakło także słów skierowanych do Edwarda Miszczaka. "A na koniec reżyserowi, Jankowi i Zuzie z Jake oraz Kasi Wajdzie i dyrektorowi Edwardowi, że pozwoliliście mi przeżyć tak wspaniały czas - a za wszystko, co złe, przepraszam" - dodała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.