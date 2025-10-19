Joanna Sydor ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Grała w spektaklach telewizyjnych, ale to rola Teresy w "M jak miłość" stała się jej przepustką do sławy i sprawiła, że aktorka zyskała ogólnokrajową rozpoznawalność (po latach wróciła do produkcji, ale ponownie ją opuściła). Dziś zajmuje się czymś zupełnie innym, choć całkowicie nie porzuciła aktorstwa.

Joanna Sydor była gwiazdą "M jak miłość". Dziś aktorstwo zepchnęła na drugi plan

Rola Teresy Makowskiej-Jakubczyk w "M jak miłość" sprawiła, że Joanna Sydor zyskała popularność. Aktorka odgrywała narzeczoną Pawła Zduńskiego, ale ostatecznie po kilku sezonach odeszła z produkcji. Powróciła do niej po latach, ale w 2019 roku ponownie zakończyła przygodę z serialem. Mogliśmy ją oglądać w epizodycznych rolach m.in. w "Prawie Agaty", "Komisarzu Alexie" czy "O mnie się nie martw". Na co dzień Sydor nie zajmuje się już aktorstwem, o czym opowiedziała 19 października w "halo tu polsat". Dziś jest architektką wnętrz. - W moim wypadku liczy się to, że jestem w stanie wyobrazić sobie potrzeby, wchodzę w emocjonalność osoby, dla której projektuję, jej wrażliwość. Wydaje mi się, że dzięki temu jest mi łatwiej stworzyć dla niej przestrzeń - mówiła.

Dlaczego aktorka zdecydowała się na zmianę zawodu. - Z perspektywy kilku lat wydaje mi się, że powód tej zmiany wynika z poczucia, że panuję nad tym, o robię - oceniła. - Widzę, że dziś rozwijam się w bardzo szybkim tempie. Ten zawód przynosi mi takie spełnienie i zadowolenie, że pokonuję pewne etapy. No i mam poczcie, że staję się coraz lepsza w tym, co robię - podkreślała w śniadaniówce Polsatu.

Joanna Sydor odnalazła się w innym zawodzie

Jak podkreśla Sydor, nie analizuje decyzji, tylko po prostu je podejmuje. Tak było również w przypadku zmiany zawodu. - W życiu nie analizuję żadnych decyzji, bo wtedy żadnej bym nie podjęła. Podejmuję je tu i teraz, a potem zastanawiam się, co się dzieje dalej. Robię wszystko, żeby to się spełniało, żebym była zadowolona - stwierdziła. - Oczywiście napotykam na drodze wiele różnych trudności i wątpliwości. Zauważyłam, że im jestem starsza, tym łatwiej dodać mi takiego animuszu i powiedzieć sobie: "dam radę" - podsumowała. Choć Sydor skupia się na karierze w architekturze wnętrz, co jakiś czas możemy ją zobaczyć na ekranie. W 2025 roku wystąpiła w serialu "Glina. Nowy rozdział".